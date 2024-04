Na trpezlivosti ešte pracuje. Mirka Partlová v úprimnej spovedi priznala, ako ju zmenilo materstvo

Všetko je tak, ako má byť. To sú slová herečky Mirky Partlovej, ktorá už päť rokov po boku manžela Mateja žije spokojným rodinným životom a vychováva synčeka Juliana Daniela. Rolu mamičky aj manželky si naplno užíva a aj nedávne veľkonočné sviatky oslávili všetci pokope. V rozhovore pre týždenník Nový Čas pre ženy úprimne porozprávala o tom, ako ju manželstvo aj materstvo zmenili.

Šťastie, ktoré máme

Herečka a speváčka je divákom dobre známa nielen z televíznych obrazoviek, ale najmä z divadelných dosiek. V roku 2019 prežívala nádherné obdobie, keď sa najprv v tajnosti vydala za Mateja a po ôsmich mesiacoch od sobáša sa na sociálnej sieti pochválila, že čakajú bábätko.

Umelkyňa, ktorá si svoje súkromie prísne stráži, síce novinku svojim fanúšikom oznámila, no zároveň v tom čase najmä novinárov poprosila o rešpektovanie súkromia. „Keďže vás máme všetkých radi, tak vám chceme ako prví oznámiť našu novinku. Držte nám palce a prosíme médiá o rešpektovanie súkromia. Chceme si to užiť naplno ako rodina. Veď to nie je Nobelova cena. Len šťastie, ktoré máme,“ napísala na sociálnej sieti.

Jej čas už riadi niekto iný

Dnes je Mirka už päť rokov šťastne vydatá a užíva si rolu mamičky aj manželky. Podľa vlastných slov žije spokojný rodinný život. Materstvom sa jej vraj síce poprehadzovali hodnoty a jej čas už riadi niekto iný, no zároveň sa upokojila a zmenila priority. „Na trpezlivosti ešte stále pracujem,“ prezradila so smiechom.

S manželom podľa Mirky nežijú v žiadnej idylke, hoci by sa to tak na prvý pohľad mohlo zdať. „Všetko je tak, ako má byť! A keď niekedy nie je, pracujeme na tom, aby bolo. Veď o tom je predsa rodina…“ dodala s úsmevom.