Našla spôsob, ako ušetriť stovky eur mesačne? Jednoduchý trik si môže na vlastnej koži vyskúšať každý

V dobe rýchlo rastúcich cien a nákladov na život rozhodne nie je jednoduché sporiť. Svoje o tom vie aj istá Chrissie Milanová z Londýna, ktorá si na dovolenke v Thajsku uvedomila, aký je jej životný štýl nákladný. Po návrate domov sa rozhodla pristúpiť k zásadnej zmene, vďaka ktorej dokáže ušetriť až 580 eur mesačne.

Impulzívne nákupy alebo finančná rezerva?

Ako uvádza portál LADbible, Chrissie milovala nákupy či chutné a najmä časté obedy v meste, ktoré rada prezentovala aj na svojich sociálnych sieťach. Na jednej z dovoleniek si však uvedomila, že impulzívne nákupy nie sú pre jej život až také potrebné.

„Nie je to niečo, o čom som si kedy myslela, že to naozaj urobím. Smoothie ma v Thajsku stálo približne jednu libru v porovnaní so šiestimi librami (približne sedem eur) v Spojenom kráľovstve a bolo to oveľa krajšie, takže ma to prinútilo zamyslieť sa nad tým, na čo vlastne potrebujem minúť peniaze doma a tiež, čo dostávam na oplátku," vysvetľuje s odstupom času Chrissie moment, kedy si uvedomila, že niekedy stačí urobiť skutočne málo - obmedziť zbytočné výdavky.

Len vďaka tomu, že si začala odopierať drahé smoothie, nakupovanie oblečenia či kávy a obedov v meste, sa jej darí ušetriť priemerne 500 libier mesačne, čo je v prepočte 585 eur. Za rok, ak vydrží, jej to môže priniesť veľmi pekných sedemtisíc eur.

Hoci musela radikálne zmeniť svoj životný štýl a nie vždy je to jednoduché, uvedomila si, že dôležitejšie je mať finančnú rezervu. Aj preto sa rozhodla sústrediť na budovanie finančnej nezávislosti.

Neodopiera si všetko

Priznala, že v minulosti dosť míňala, stala sa obeťou impulzívnosti a niektoré veci nakupovala už len z nudy. „Pomáha vám to uvedomiť si, na čo najradšej míňate peniaze. Zistila som, že ísť von jesť naozaj nie je pre mňa, ale rád skúšam novú kávu alebo namiesto toho chodím na raňajky. Každý má tiež iné základné veci, takže ľudia sa môžu rozhodnúť, čo chcú klasifikovať ako základné potreby," dodáva s tým, že si skutočne neodopiera všetko.