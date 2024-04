Obyčajné dedinské dievča, ktoré sa presadilo. Päť slávnych žien, ktoré napísali o svojom živote knihu

Sú krásne a úspešné vo svojej profesii. Na vlastnom príklade dokazujú, že je možné dosiahnuť veľa, pokiaľ človek naozaj chce. Viaceré známe tváre svoje životné skúsenosti zhmotnili do kníh, ktorými chcú inšpirovať ostatných. Ako píše portál Hola!, vo svojich publikáciách rozoberajú recepty na zdravé jedlá, na krásu, ale aj boj s rakovinou či temnú stránku svojho úspechu.

5. Michelle Obama

Bývalá prvá dáma Spojených štátov amerických sa stala jednou z najikonickejších žien súčasnosti. Či už Michelle milujete za to, že je zástankyňou žien a dievčat na celom svete, alebo jej závidíte jej pôsobivé paže, je to niekto, ku komu vzhliadajú milióny ľudí. Aj po čase strávenom v Bielom dome 44. prvá dáma stále využíva svoj vplyv na to, aby niečo zmenila, a dúfa, že inšpiruje ostatných, aby si išli za svojimi snami a stali sa tým, čím chcú byť.

V knihe Stať sa Michelle otvára čitateľom svoj svet a pozýva ich, aby sa dozvedeli o skúsenostiach, ktoré ju vyformovali do dnešnej podoby. Ponúka intímny pohľad do svojho verejného aj súkromného života, počnúc detstvom na juhu Chicaga až po Biely dom. Mnohí veria, že rozumejú životnému príbehu osobností verejného života, keďže sú tak často v centre pozornosti, no jej kniha rozpráva skutočne dojemnú skúsenosť z prvej ruky.

4. Taťána Kuchařová

Bývalá najkrajšia žena sveta, modelka a zakladateľka nadácie Taťána Kuchařová je autorkou motivačnej knihy Pokračovanie nabudúce. V nej kombinuje motivačné texty, ale aj zaujímavosti zo svojho súkromia, ktoré môžu byť pre čitateľa veľmi inšpiratívne najmä z dôvodu, v akom prostredí bývalá Miss World vyrástla. Na príklade obyčajného dedinského dievčaťa totiž ukazuje, že každá žena sa môže presadiť, pokiaľ je sebavedomá a má v sebe odhodlanie niečo dokázať.

3. Cameron Diaz

Hollywoodska hviezda, ktorá je teraz na hereckom dôchodku, prvýkrát vstúpila na scénu v roku 1994, keď si zahrala vo filme Maska po boku Jima Carreyho. Svoj herecký životopis si potom rýchlo rozšírila a získala roly v známych filmoch ako Niečo na tej Mary je a či remaku Charlieho anjelov z roku 2000. Po úspešnej kariére trvajúcej viac ako dve desaťročia sa Cameron v roku 2016 rozhodla s hereckou kariérou nadobro skoncovať.

Po svojom bestselleri The Body Book v New York Times vydala Cameron Diaz knihu Longevity Book ako príručku, ktorá sa zaoberá vedou o starnutí, biológiou sily a výsadou času. Venuje sa trochu tabuizovanej téme starnutia ženského tela, pričom pomocou vedeckého výskumu diskutuje o tom, ako a prečo starneme, ponúka užitočné tipy na udržanie si optimálneho zdravia a ako si môžeme užívať všetky etapy života.

