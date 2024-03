Dobrosrdečná žena si myslela, že zachránila ježka. Keď prišla za veterinárkou, neverila vlastným očiam

Prišla k veterinárke presvedčená o tom, že má v krabici ježka. Žena ho vraj večer zachránila na chodníku, celú noc sa oňho starala a ráno sa s ním ponáhľala k veterinárke. Veterinárna klinika na predmestí anglického Manchestru teraz zverejnila dohru bizarného prípadu, ktorý baví celý internet.

Nemohla veriť vlastným očiam

Keď ráno pribehla na kliniku, riaditeľka nemocnice Lower Moss Wood Nature Reserve & Wildlife Hospital si hneď po otvorení krabice uvedomila, že „ježko“ jej pomoc vôbec nepotrebuje.

Riaditeľka nemocnice Janet Kotzová najprv nedokázala uveriť svojim očiam. „Otvorila som krabicu [...] a myslela som si, že to určite nie je ježko - možno nejaký iný chlpatý tvor. No potom som si uvedomila, že to nie je ani len zviera. Zdvihla som to a aj vďaka váhe som zacítila, že to nie je ježko a ani žiadne zviera,“ spomína pre Daily Mail lekárka, ktorá zistila, že sa pozerá na huňatú čapicu šedej farby.

Mala srdce na správnom mieste

Keď žene Kotzová povedala, že tvor, ktorého našla, je v skutočnosti časť zo zimnej čiapky, zahanbila sa a reagovala: „To si robíte žarty.“ Napriek tomu, že už v čase záchrany sa jej stvorenie zdalo príliš jemné a svetlé, milovníčka zvierat ho nemohla nechať na ulici a zobrala ho domov. Vystlala mu krabicu novinami a na noc mu dokonca pripravila misku s jedlom. Celý čas zostala s ním. Keď sa od lekárky záchrankyňa dozvedela, že mala v krabici namiesto ježka obyčajný kúsok čapice, rýchlo schmatla krabicu, zavrela ju a utekala domov.

„Od začiatku sa mi to nezdalo, na mláďatá ježkov je ešte priskoro. Prišlo mi to vtipné, pani však bola milá, mala srdce na správnom mieste,“ odkázala so smiechom riaditeľka. Spolu s ňou sa na vtipnej historke pobavil aj internet. „Prepáčte, ale toto je moja najobľúbenejšia vec, aká sa v roku 2024 zatiaľ stala,“ píše v komentároch jeden z fanúšikov. Ďalší poslal fotografiu bielej čapice a zasmial sa, že má doma ježka - albína.