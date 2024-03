Po pôrode sa jej opýtali, či si chce dcéru naozaj nechať. Emília sa zaprisahala, že Gizke dá šťastný život

Bol rok 1982 a nič nenasvedčovalo tomu, že by sa pani Emílii Billíkovej malo narodiť choré dieťa. Všetko však dopadlo inak. „Vtedy prišla za mnou pani primárka a povedala mi, že dieťa sa narodilo mongoloidné s Downovým syndrómom,“ spomínala na narodenie dcérky Gizky, ktorej lekári nedávali ani rok života. Vďaka podpore rodičov ale dievčatko dokázalo nemožné.

Odniesli ju

Pani Emília mala 25 rokov, doma ju čakal manžel a štvorročný synček Zoltán. Na nový prírastok do rodiny sa všetci tešili, no keď Gizka prišla na svet, jej mame sa zrútil svet. Ako spomínala pre Plusku lekári jej veľmi necitlivým spôsobom povedali, že sa jej vytúžená dcéra nedožije ani roka.

„Hneď, ako prišla na svet, odniesli ju. Bolo mi to čudné, pýtala som sa, či je všetko v poriadku,“ prezradila Emília Billíková. Primárka jej neskôr oznámila, že sa jej narodila dcéra s Downovým syndrómom. Vraj sú to deti, ktoré si nikdy nedokážu zapnúť gombík, zaviazať šnúrku na topánkach, nebudú nikdy vedieť rozprávať. Gizka mala okrem toho miernu srdcovú vadu, preto jej nedávali ani rok života.

Čo plačete?

„Že ju mám sledovať, či nebude omodrievať. No proste, zrútil sa mi celý svet,“ priznala pani Billíková, ktorej sa ešte v nemocnici opýtali, či si chce dcéru nechať, alebo ju chce umiestniť do nejakého zariadenia. Gizka mala krásne kučeravé čierne vlasy, no jej mama dokázala iba plakať. „Čo plačete, keď máte také krásne dieťa?“ pýtali sa jej spolubývajúce.

