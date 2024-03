Stovky Slovákov poteší štedrá sumička. Dostať ju môžete, pokiaľ splníte niekoľko podmienok

Budúci študenti, ktorí sa rozhodnú študovať nedostatkové profesie na vysokých školách (VŠ), môžu získať štipendium 16 500 eur na tri roky. Vyplácané bude priebežne. Získať ho môže 400 študentov. Avizoval to minister školstva Tomáš Drucker na utorkovej tlačovej konferencii. Predstavil aj ďalšie opatrenia pre zatraktívnenie slovenského vysokého školstva, zabránenie odlevu mozgov do zahraničia a zabezpečenie dostatku kvalifikovanej pracovnej sily v SR.

Nedostatok zamestnancov

„Slovensko dlhodobo eviduje nedostatok zamestnancov v niektorých pracovných odvetviach, či už budeme hovoriť o ošetrovateľstve, učiteľstve, v automobilovom priemysle, informatike, strojárenstve aj ten známy problém s nedostatkom odborníkov v jadrovej energetike,“ zdôraznil minister. Štipendiá predstavujú podľa jeho slov nástroj motivácie študentov na to, aby sa rozhodli študovať istý odbor.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/minedu.sk/posts/pfbid02Cnf2mMFLJ4sHrXLLUP6Cvu8NdESTePo9QpubkspzDezZqa1BpogvQWh95TSNZuu8l

Ako priblížil, študent na nedostatkových odboroch získa za úspešné ukončenie prvého ročníka bakalárskeho štúdia a zápis do druhého ročníka 4000 eur. Za úspešné ukončenie druhého ročníka a zapísanie sa do tretieho to bude 4500 eur a za úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia ďalších 8000 eur.

Zoznam programov

Na webovej stránke rezortu je zverejnený zoznam nedostatkových programov. Ide o 239 študijných programov v 21 odboroch. „Je možné, samozrejme, že v priebehu času sa identifikujú aj nejaké iné,“ podotkol minister.

