Nemyslela si, že sa zamiluje do mladšieho herca. Karin Olasovú s Přemyslom spojila jedna situácia

„O sobáši zatiaľ neuvažujeme, lebo to nie je naša priorita. Hoci na druhej strane spoločnosť nevymyslela nič lepšie ako manželstvo...“ vyjadrila sa ešte pred pár rokmi Karin Olasová ohľadom svadby s jej partnerom Přemyslom Boublíkom, s ktorým vychováva ich spoločného syna Oliverka.

Herečka, ktorá sa do povedomia divákov zapísala, keď vyhrala jojkársku televíznu šou Dievča za milión, stretla Přemka v čase, keď mala dlhoročný vzťah a on bol vtedy ženatý. Roky sa tak v divadle obchádzali, až ich napokon spojilo to, že obaja v rovnakom čase riešili tú istú situáciu. Dnes žijú v harmonickom zväzku už niekoľko rokov a papier zatiaľ na neho vraj nepotrebujú.

Foto: TASR - Dano Veselský

Lákala ju medicína

Karin Olasová sa narodila v Trenčíne a už ako dieťa vedela, že sa bude uberať umeleckým smerom aj napriek tomu, že ju lákala aj medicína. „Mama totiž pracovala v nemocnici a ako dieťa som sa hrávala so striekačkami... Keď som medzi školou a krúžkom mala voľný čas, často ma mama brávala so sebou do nemocnice a tam som zvedavo sledovala, čo sa deje. Som tým posadnutá dodnes. Najradšej by som stále niekomu pomáhala a liečila ho. A keď mu nič nie je, tak mu voľačo nájdem,“ priznala v rozhovore pre denník Korzár.

Doma mali veselo, otec hrával na kontrabas a mama bola tanečnica. „Takže som s nimi chodila na skúšky, dokonca aj na zájazdy a sústredenia. Bola som neustále pri vytváraní tancov, muziky, neraz som sa ocitla aj na javisku... Hneď som začala chodiť na klavír, neskôr na tanec i spev. To všetko ma už od detstva tvarovalo,“ spomínala a dodala, že keď ju napokon prijali na konzervatórium, bolo rozhodnuté.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=4987714694584450&set=a.337929472896352

Bála sa, aby si neurobila hanbu

Vyštudovala tak herectvo na štátnom šesťročnom konzervatóriu s pedagogickým minimom v Bratislave a už počas štúdia účinkovala v divadelnej rozprávke Princezná zlatovláska v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Neskôr tiež pôsobila v niekoľkých bratislavských divadlách a divadelné publikum si jej umenie mohlo vychutnať aj v mnohých významných muzikáloch.

Do povedomia televíznych divákov a širšej verejnosti sa však zapísala najmä po tom, ako v roku 2004 vyhrala súťaž televízie JOJ Dievča za milión. „Povedala som si, že nemám čo stratiť, veď najhoršie, čo sa mi môže stať, bude, ak ma pošlú domov,“ spomínala Karin na konkurz do šou, ktorý bol verejný. „Teraz to síce môže pôsobiť, že som bola v pohode, ale priznám sa, že som mala trému a nebolo mi všetko jedno. Lenže prácu moderátorky som chcela skúsiť,“ vysvetlila ďalej. Postupom času však túto epizódu života nechala za sebou a začala sa naplno venovať herectvu.

Foto: TASR - Mária Ďurčeková

Roky sa obchádzali

V divadle napokon stretla aj svoju osudovú lásku a životného partnera, hoci v čase ich zoznámenia nemala ani potuchy o tom, že sa do seba raz zamilujú. Karin mala v tom čase totiž dlhoročného partnera a aj o šesť rokov mladší herec Přemysl Boublík bol ženatý.

