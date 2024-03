Vyhnite sa týmto zlozvykom a v servise ušetríte aj tisícky, hovorí automechanik. Niektoré vás prekvapia

Zatiaľ čo automechanici vyriešia takmer každý jeden problém, s ktorým ich navštívime, jednoduchšie a najmä lacnejšie by bolo, ak by žiadne nevznikali. Automechanik Jake Smith preto pre portál The Sun radí, že ušetriť tisíce eur na opravách dokážeme aj drobnými zmenami v našom správaní. Podľa neho by sme si mali dať najmä na päť nenápadných zlozvykov, ktoré nás môžu vyjsť poriadne draho - a to aj úplne nevedomky.

5. Ignorovanie výstražných kontroliek

Keď zasvietia, mnohí ich ignorujú. Ako však prízvukuje automechanik, každá kontrolka sa vo vozidle nachádza z nejakého dôvodu a nemali by ste ju brať na ľahkú váhu. Vždy môžete vziať svoje vozidlo do servisu a nechať si ho skontrolovať pomocou dobrého skenovacieho nástroja. Ak sa však varovania budú dlhodobo ignorovať, môžu nastať vážne problémy a servis vás môže vyjsť poriadne draho.

Foto: Freepik, @freepik

4. Noha na spojke

Možno je pohodlné, keď si pred a po preradení položíte nohu na spojkový pedál, no samotná spojka sa vám príliš nepoďakuje. V skutočnosti to totiž môže viesť k jej opotrebovaniu. Ako vysvetľuje odborník, jej mechanizmus je veľmi citlivý a to aj na mierny tlak na pedál.

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/Sauerlaender

Spojka totiž funguje na princípe ozubených platničiek, ktoré sa posúvajú pozdĺž prevodového hriadeľa. Po zošliapnutí pedálu sa oddelia silnými pružinami, čím sa vozidlo účinne zaradí do neutrálu. Ak si zabudnete nohu na pedáli, aj malý tlak môže zaťažiť pružiny, čím sa časom zvýši ich opotrebovanie. Ak ich pár odíde, pravdepodobne budete musieť investovať niekoľko stoviek eur a vymeniť celú spojku.

3. Ruka na riadiacej páke

