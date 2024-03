Spadla kvôli sivému zákalu. Mama známej moderátorky však podstúpila bezpečnú operáciu a dnes má lepší život

Katarakta, ako sa sivý zákal nazýva odborne, je vekom podmienené ochorenie. Znamená to, že sa mu po 60. roku života nevyhne pravdepodobne nikto z nás.

Zo sveta sa nám postupne začnú kvôli nemu vytrácať farby aj ostré tvary. Bežné fungovanie sa mení na dni plné nástrah. Na vlastnej koži si to zažila mama Bibiany Ondrejkovej, pani Marcela. Našťastie, v Očnej klinike NeoVízia podstúpila bezbolestný a rýchly zákrok, ktorý jej prinavrátil lepší zrak, lepší život.

Naše telo je dokonale fungujúci stroj. No s pribúdajúcimi rokmi sa aj ono začína opotrebovávať a potrebuje viac starostlivosti. Doslova to vidieť aj na našom zraku. V očiach totiž celý čas prebiehajú metabolické procesy. V ich dôsledku sa prirodzená, ľudská šošovka začína postupne zakaľovať. Sedimenty sa v nej usádzajú a kvalita videnia sa znižuje. Spočiatku človek vidí akoby hmlisto, cez mliečne sklo. Čím dlhšie sa snažíme sivý zákal ignorovať, tým horšie vidíme. Neskôr človek horšie rozpoznáva farby, hrany a tvary. Problémom sa stáva aj orientácia v priestore. Rovnaké to bolo v prípade mamy obľúbenej moderátorky a herečky. Tá jedného dňa kvôli sivému zákalu nepríjemne spadla. Zle totiž videla na schody. „Výsledkom boli odreniny, modriny a tiež zlomené okuliare. Vtedy som si povedala dosť a rozhodla som sa vyhľadať odborníkov,“ spomína si čiperná seniorka. A urobila dobre.

Očnú kliniku NeoVízia si vybrala pani Marcela na odporúčanie svojej rodiny. Foto: archív BO

Sivý zákal najviac ohrozuje práve seniorov. Zhoršená orientácia je totiž iba špičkou ľadovca. Je potrebné uvedomiť si, že naši rodičia a starí rodičia často žijú sami, a tak je dôležité dbať o ich zdravie a bezpečnosť. „Ľudia si mylne myslia, že odstránenie sivého zákalu počká. No čím dlhšie operáciu odkladáte, tým väčší vplyv na život katarakta má. Prestanete sa venovať svojim koníčkom, niektorí ľudia upadajú do apatie a v krajných prípadoch sa môže tento stav skončiť aj nepríjemným zranením, ako tomu bolo u pani Marcely,“ hovorí MUDr. Radovan Piovarči, primár Očnej kliniky NeoVízia.

V dôsledku zhoršeného videnia seniori tiež ťažšie rozpoznávajú tváre a výrazy. To má za následok pocit izolácie. Človek postupne obmedzuje sociálnu interakciu. Pre duševné zdravie ide o veľmi nebezpečný jav, nakoľko môže vyvolať depresiu a stavy úzkosti. A nielen tie. „Skôr môže nastúpiť aj demencia. Trpí pohybový aparát a atrofuje svalstvo. Ľudia s kataraktou prestávajú aktívne žiť, vynechávajú športové a rekreačné aktivity. Našťastie, dnes je dostupné rýchle, bezbolestné a bezpečné odstránenie sivého zákalu,“ pokračuje MUDr. Piovarči.

Nečakajte, kým vám sivý zákal znepríjemní život. Zmena je rýchle, bezpečná a bezbolestná. Foto: Očná klinika NeoVízia

Tým je operácia, ktorú v Očnej klinike NeoVízia podstúpila aj pani Marcelka. „Toľko pozornosti sa mi už dávno nedostalo. Moderné prístroje a úžasní lekári. Bol to pre mňa nezabudnuteľný zážitok. Teraz si pripadám, ako by bol celý svet okolo mňa namaľovaný. Nevýhodu to má iba jednu. Že teraz vidím každú svoju vrásku, kvapku vody a zrnko prachu na kredenci. Rozhodne odporúčam neotáľať a neodkladať svoje zdravie na neskôr.“

Samotný zákrok trvá len pár minút. Zakalená šošovka sa počas neho nahrádza novou, umelou. Ak sa pacient rozhodne pre monofokálnu šošovku (odstraňuje zákal aj dioptrie do diaľky), zákrok a aj šošovku mu preplatia všetky zdravotné poisťovne. No je tu aj možnosť výberu šošoviek s doplatkom.

„Trifokálne šošovky dodávajú špeciálne pohodlie na všetky tri cieľové vzdialenosti – do diaľky, k vareniu či pečeniu aj na čítanie. Torické šošovky odstránia astigmatizmus a sú k dispozícii v monofokálnom aj trifokálnom variante. K dispozícii sú tiež šošovky s predĺženou hĺbkou ostrosti, vhodné pre profesionálnych vodičov a pilotov, rovnako aj pre ľudí, ktorí potrebujú dokonale vidieť aj ďalej od strednej vzdialenosti. Asférické šošovky zas zlepšujú videnie i za zhoršených svetelných podmienok, napríklad pri večernom sledovaní televízie. Súčasťou všetkých šošoviek je UV ochrana a tiež ochrana pred tzv. modrým svetlom, ktoré vyžarujú telefóny, monitory či televízne obrazovky,“ dodáva MUDr. Radovan Piovarči primár z Očnej kliniky NeoVízia. Tú nájdete v Ružomberku, Poprade, Bratislave, ambulancie má tiež v Ružomberku, Poprade a Trnave.