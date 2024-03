Pozor na aviváž aj na uteráky. Viete, ako správne prať posteľnú bielizeň, aby ste si ju nezničili?

Aj vy milujete ten pocit, keď si ľahnete do čerstvo vypraných perín? To, že pre skutočne zdravý a kvalitný spánok by sme mali tento pocit zažívať aspoň dvakrát do mesiaca, už pravdepodobne viete. Viete však aj to, ako pri tak častom praní chrániť obliečky pred rýchlym zničením, prečo šetriť avivážou, alebo to, prečo ich do práčky nehádzať spolu s uterákmi? My vám ponúkame odpoveď na všetky tieto otázky.

Raj pre roztoče

Obliečky, paplóny, vankúše či plachty sú azda najobľúbenejším miestom pre baktérie či roztoče. Ako uvádza portál Self, popri našom pote sa do nich z ľudskej pokožky každý deň uvoľní až 30-40 000 kožných buniek, ktoré sú pre ne v podstate ako bufet s neobmedzenou konzumáciou.

Foto: Freepik, @lifeforstock

Do práčky by sme ich tak mali dávať aspoň dvakrát do mesiaca, ale v prípade, že ste sa do perín potili počas choroby, by frekvencia mala byť ešte intenzívnejšia, hovoria odborníci.

Počúvajte štítky

Pri takom častom praní treba vedieť, ako na to, aby sa obliečky nezničili predčasne. Bavlnené plachty aj obliečky vydržia až 90 °C, no z dlhodobého hľadiska to pre ne nie je najlepšie. Ako informuje portál Život, lepšie je uprednostniť program na 60 °C pre bavlnené obliečky, či už perkálové, alebo saténové.

Pokiaľ nie sú príliš špinavé, spávate v pyžame alebo sa pred spaním sprchujete, môžete zvoliť aj teplotu 40 °C. Veľkú úlohu hrá aj materiál, preto je najjednoduchšou radou držať sa symbolov na štítku od výrobcu. Faktom však zostáva, že čím vyššia teplota, tým menšia šanca pre baktérie a roztoče.

Pozor na aviváž aj uteráky

