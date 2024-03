Bola sama, tehotná, bez práce. Monika Horváthová našla šťastie pri Dominikovi, ktorý nechcel dievča z cudziny

Prešla si peklom a to doslova. „Stále som plakala a hovorila si, že tak to nemalo byť, že sa stalo niečo zlé, vôbec som si to tak nepredstavovala,“ zaspomínala si Monika Horváthová na smutné obdobie, keď po skončení školy zostala sama a tehotná, nemala bývanie ani prácu. Všetko sa na dobré obrátilo, keď stretla Dominika. Dnes je dokonale šťastná a pokorne ďakuje za svoju rodinu.

Ťažké chvíle

Napriek tomu, že hviezde seriálov Klamstvo či Mama na prenájom sa dnes darí a je spokojná, nebolo to tak vždy. Ešte ako študentka totiž zažila krušné chvíle, keď po skončení školy zostala sama a tehotná. Navyše nemala kde bývať, takže musela byť u rodičov, a nemala ani prácu. „Každé ráno som sa budila s tým, že som nevedela, čo príde. Obdobie tehotenstva bolo pre mňa veľmi náročné,“ spomínala herečka v rozhovore pre denník Nový Čas na krušné chvíle.

Tie si o pár rokov neskôr zopakovala pri nakrúcaní seriálu Klamstvo, keď sa chcela dokonale naučiť techniku veslovania. Lenže Monika má panický strach z riečnych vôd. A keď sa pri nakrúcaní jednej scény s ňou prevrhol kajak, na stotinu sekundy mala pred sebou muža a svoje deti a myslela si, že sa ide utopiť. „Než som sa spamätala, bol pri mne môj tréner a čakala som na to, ako ma vytiahnu z vody,“ hovorí známa herečka.

Cudzinku nechcel

Manžela Dominika pozná Monika Horváthová dlho, mali totiž spoločnú partiu kamarátov. „Chodil na Slovensko raz za tri mesiace a vždy sme čakali, že sa jedného dňa objaví s nejakou frajerkou z cudziny. Stále nám však hovoril, že cudzinku nechce,“ spomínala Monika pre týždenník Šarm. Dominik podľa nej vravel, že si chce rodinu založiť na Slovensku a za ženu mať Slovenku.

