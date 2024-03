Pri ňom našla šťastie na všetkých frontoch. Veronika Zuzulová sa pochválila obrovskou novinou

Pred dvomi rokmi prekvapila správou, že sa rozvádza, dnes žiari šťastím. Veronika Zuzulová tvorí od roku 2023 pár s Francúzom Gaspom Valetteom, ktorý má podobne ako naša bývalá lyžiarka blízko k lyžovaniu i horám. Dvojica sa teraz podelila na sociálnych sieťach s radostnou správou a prekvapili tým všetkých fanúšikov. Veronika sa pochválila, že k päťročnému Julesovi pribudne súrodenec. „Čoskoro matka dvoch,“ napísala naša úspešná slalomárka k fotografii, na ktorej vidieť rastúce bruško.

Otvorene o potrate

Veronika vo svojej knihe s názvom Úprimne otvorene prehovorila, že po narodení prvého syna prežívala najťažšie chvíle v živote. Keď sa totiž Jules narodil, lekárom sa od prvej sekundy niečo nezdalo.

„Keďže dýchal veľmi zvláštne a s ťažkosťami, dali mi ho asi na dve sekundy a potom ho napojili na kyslík,“ opísala v knihe momenty, keď sa dozvedela, že jej novorodeniatko musia previezť do lepšie vybavenej nemocnice.

„Vidieť, ako moje malé bábätko v inkubátore odváža sanitka, bol asi ten najhorší zážitok v mojom živote. Sestrička mi povedala, nech mu dám nejaký kus môjho oblečenia, aby ma cítil, a to ma už úplne zložilo,“ napísala Veronika Zuzulová, ktorá si až po dlhých dňoch mohla syna zobrať domov. V knihe tiež priznala, že po roku mohol do rodiny pribudnúť súrodenec, no tehotenstvo ukončili nečakané komplikácie.

Našla v živote pohodu

„Téma potratu nebola pre mňa tabu, naopak, mala som pocit, že čím viac o tom s ľuďmi budem hovoriť, tým lepšie sa s celou situáciou dokážem vyrovnať. Bola to pre mňa určitá forma terapie,“ napísala Veronika, ktorej sa s potratom vyrovnávalo ťažko, no najdôležitejšie podľa nej bolo nemlčať a hovoriť o tom.

Veronike sa opäť podarilo otehotnieť a tentokrát žiari šťastím. Môže za to aj jej partner, na ktorého nešetrí chválou. „Začala som pri ňom žiariť a mať radosť zo všetkého, čo robím. Cítim, že som opätovne našla v živote pohodu a šťastie, a to na úplne všetkých frontoch,“ odkázala spokojná vo svojej knihe.