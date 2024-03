Mala 16 rokov, on raz toľko a nik im neveril. Eva Vejmělková a Dušan Rapoš ukázali, že nešlo o pobláznenie

Množstvo ľudí nám neverilo, nefandilo nám a akoby nám vlastne aj priali, aby sa to skončilo, prezradila Eva Vejmělková.

Považovali ju za jedno z najkrajších dievčat 80. a 90. rokov. Pre niektorých bola hviezdou, pre iných bezcharakternou tínedžerkou, ktorá rozvrátila manželstvo známemu režisérovi. Keď Eva Vejmělková vďaka Fontáne pre Zuzanu stretla Dušana Rapoša, mala len 16 rokov a on mal v tom čase raz toľko. Mnohí tvrdili, že takýto vzťah nemôže vydržať, no len čas ukázal, ako sa všetci mýlili.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/184870111550273/photos/basw.AbqixOAyaXt9gFgEer9TYqJETwPY3Xuf4uWB4VXVPjAbv0ac7kYUTozyifKYRRUmIKqh51fbqCNG1GDZjzYO8lajSDh-1DMqo9dMAkypJfcqwII0OkBqmu66nZbjK1qyK_JEu2ICfQzDhjGqEBRoCWPO/185559661481318/?opaqueCursor=AbrDiLufGMquIlOQuLGfijfLBGZjczN4VGIvw2HL19UblJII1BP1Jr5aGIGFEt2SEmuV0Khv8b6kApcl7KHsSX82BQzOASPJHm5eJp19ik6YiZzRfl5LZvvgs1ftOin5RiOAdcrc9CaIneF_k8_J-zTZnVAbMR3WiMMTuZb1IVgex4jvL6MWHwnUZWKSE2hfI4ej3PiMiqctOFrS4m9CK70vEgsDwpgyiB81KyEG1Q2M0XTT4JDyu6VXdcTBo1kZGRw0UlCfy29iqNO2wf9UgSZZoOPsmq5pfRcaLB8gfmAc8XEsybtgY3wFMtzlbRBgMuYbNa5zr0bRdeQlBFADXVdyMIuVz-V-JAN_JDoBL6qP9frKWW-U5OHpxw_vBGGDPj3GrOuu2Ea29YKIbBHuXnGxPfPd5SNVnXQiBBfykfeTSJKlA3dOksDanNQLFB620_c0CVXZz2ZJZu0MNY7fLjlU_VpSKHVGy6s0cbu3CSlovmHAVMTF0xaFO9TZFyBRZHuqMDWXfzLtFzMMtSvCBnsajZNWiMiJbzTsJhfAS5embF_COatj0jtEyVYliqtBj5tqhbqTL8_RZyHq-TZsh-dyj6zYA5tH16XnWMNB_F_mirCnalVp1M1-uZZiFnWMvorikW-xg8vxyBe8cXOkyd2Q37-g1mrPU8wPN8ZlEho6MfSI-IvE3N6QjO8yqt1652GsaDMpJMBd9qsqYetCEUtnBGAIHPOUnSqt98SWEzmMP7wDdXs4O0bB36FMEQ5dc1EQt2ZvoEAIIDnSP0vUbxp53UmhqTzlmFv4TGckvNhs5kuXepYR_cfUoyoeFOS2d3EbyZVCv38sDHxUk7UVUMip

Myslela si, že je asistent

Eva Vejmělková, ktorá sa narodila 4. marca 1969, sa dostala k herectvu vďaka svojej mame, ktorá v dcére videla veľký talent. Prihlásila ju do hereckého krúžku, odkiaľ jej cesta viedla na konzervatórium. Práve tam ju ako 16-ročnú objavil režisér Dušan Rapoš, ktorý vtedy hľadal hlavnú herečku do filmu Fontána pre Zuzanu.

„Dušan si ma našiel na ostravskom konzervatóriu, keď hľadal predstaviteľku hlavnej postavy do Fontány pre Zuzanu. Najskôr som netušila, že je to režisér, považovala som ho za asistenta,“ spomínala Eva. A tak sa stala dnes už kultovou Zuzanou, pre ktorú chcel mladý budúci automechanik a muzikant Olino opraviť starú fontánu. Režisér Dušan Rapoš bol o 16 rokov starší, napriek tomu sa s Evou do seba zamilovali.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/turekaturkova/photos/bc.AbpN3fUqx3BhQmtZDhzuHR7iPQl7VEizNTXPV3zTUG_60AsuTbBV1OyT2K6FmCvbDoKCYLgNUZdoqHFGVSx0OEFVf9V4ScfVJy7XSEa8pQaN7ReEW_L1PCLO9N5jJBYQp5glHj9imElOKps_6zR7QXJz/4994983780545187/?opaqueCursor=AbpSMvkYYKgi9vfOYlSouMfclhEH7eVF4w0NlxHQYRnWKceWyxN6TcPM8QwpV6Qyfg3KQ1M9SpGMbWurdTVd90wPpYKc_bG4Faf3ilRiXPJXOdcvB2C9ZI_PiPuKvEj879797lX6O4n6p7rk4towr90kKTjuCt-aGM2tPpDDHcj0cb2UIixn4vvFFpqfXyfpxLmVIKfFRBsaKApUFj-X4XkjHX4vsZUXenfBdkJvttjzRZa7U4S6qg8k0miQec50NiHosjcSufxKksZQhV4w64Jv0nR9ZYmpZNQWcS0GIPk6rAV1zERlKEeN1UvLBz9xR2yRq4tpd9Lj6jteyWkQpZF7E6C9eNIPUaksegFgDG1MAtx8g8Fbkzxe3DcVXAIOWAosnFoEZ7sNUmiE1vhB8k8Tm5Ux1Ed6B1mGNA9t35aEPBZlTINKVglGNt61KfXbSpu5npDkfJ1ylLoaO8yMPuR3TGfQ4eaYA6rSdI5WpsawbWjHpQawHWMBmt5Dj66mzdhjlWWrQD15A2RSwNUWrRyw0UdesbJC41d9xkkTFRqOTvUDxC2n2MilvvriLtfBPppkbXuv487AwFOh2cmLXdY2

Nikto im nefandil

„Vznikla medzi nami láska na prvý pohľad,“ priznala Eva, ktorá bola v 80. rokoch považovaná za jednu z najkrajších herečiek v Československu. Všetci si mysleli, že s režisérom bola len pre herecké role, alebo že to bol obyčajný pubertálny úlet. Herečku obviňovali aj z toho, že stála za rozvodom Rapošovho prvého manželstva.

Článok pokračuje na ďalšej strane: