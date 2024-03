Môže vám to zachrániť život. Toto je pät chýb, ktoré robíte pri zapínaní bezpečnostného pásu v aute

Pásy v autách dnes patria medzi samozrejmú výbavu, no aj napriek tomu ich mnoho vodičov a pasažierov nevie používať správne. Ako informuje portál Blick, často dochádza k chybám, ktoré môžu byť v prípade silného nárazu kľúčové a nad väčšinou z nich sa ľudia vôbec nezamýšľajú. Viete, na čo by ste si mali dať pozor?

1. Pozor na opasok

Ako varujú odborníci, pás by ste nikdy nemali nosiť na opasku od nohavíc, ale pod ním. Pri náraze sa môže posunúť nahor a preniknúť do brucha, alebo sa spona opasku môže otočiť a zatlačiť do brucha ako nôž.

2. Staré alebo poškodené pásy

Ak sa pás niekedy zasekol vo dverách, bol zalomený, opotrebovaný, rozstrapkaný alebo použitý pri nehode, je potrebné ho vymeniť. Namiesto pomoci by sa totiž mohol rýchlo roztrhnúť. Dôležité je spolu s pásom vymeniť aj sponu.

Foto: Freepik, @yanalya

3. Voľné alebo hrubé oblečenie

Problémom vás môže vystaviť aj voľné alebo hrubé oblečenie. Čím menšia vôľa pásu, tým menšie sú zranenia. Ak máte na sebe hrubú bundu, mali by ste si ju buď úplne vyzliecť, alebo aspoň nosiť bedrový pás pod bundou namiesto cez ňu. Pamätajte na to, že bezpečnostný pás musí byť po zapnutí napnutý.

