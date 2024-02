Ostatní míňali na domy a dovolenky, ona zbiera slovenské kroje. Američanka Helene to robí už 50 rokov

Je Američankou, no jej korene siahajú na Slovensko. Helene Cincebeauxová je potomkom druhej generácie moravských Slovákov z Ratiškovic, ktorí odišli za oceán v čase hospodárskej krízy. Ako teraz prezradila pre Správy RTVS, vďaka starým rodičom, ktorí nikdy nehovorili po slovensky, sa vždy cítila byť iná ako jej rovesníci. Pri pátraní po svojich koreňoch natrafila na vášeň, ktorá ju baví dodnes.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=877951958896557&set=a.877945122230574

Láska na prvý pohľad

„Keď som mala 13 rokov, išla som navštíviť svoju pratetu Annu do Detroitu a tam ma obliekla do svojho svadobného oblečenia. Moja druhá teta potom namaľovala môj portrét, a to ma tak zasiahlo, že od toho momentu som sa chcela dozvedieť viac o svojom kultúrnom dedičstve a spoznať krajinu svojich predkov,“ prezradila Helene, ktorá sa na Slovensko dostala prvýkrát ešte v roku 1969, kedy sa naplno zamilovala do slovenského folklóru.

„Bola to láska na prvý pohľad,“ hovorila v minulosti pre Radio Slovakia International. Spolu so svojou mamou ďalších 50 rokov navštevovala slovenské a české dediny, chodili do miestnych rodín a začali zbierať časti krojov zo všetkých kútov.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4856111691080544&set=pb.100000452825732.-2207520000&type=3

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=6209935235698176&set=a.150658484959245

Neuveriteľná zbierka

„Boli sme fascinovaní ľuďmi, ktorí nás nádherne vítali,“ spomínala Helene, ktorú šokovalo, že kroje vytvárali najmä ženy, ktoré nemali umelecké vzdelanie, no aj tak dokázali vytvoriť umelecké diela. Jej zbierka má dnes viac ako 3000 kusov a nádherné časti slovenského ľudového odevu vystavuje po celých Spojených štátoch amerických. Na jednom stretnutí jej zbierku obdivoval aj vtedajší americký prezident Jimmy Carter.

Helen sa smeje, že kým ostatní míňali peniaze na domy a dovolenky, ona celý život investovala do krojov. „Keď sa ľudia chodia pozerať na moju výstavu, tak plačú, pretože je to také nádherné,“ odkázala s hrdosťou.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=7140122352679455&set=pb.100000452825732.-2207520000&type=3