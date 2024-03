Včelár a kňaz Radomír Vařák: Ak chcete naozaj kvalitný med, existuje jedno zásadné odporúčanie

Žije v centre Trnavy a súčasťou jeho farnosti je aj dvadsať včelích rodín. Dokáže pri nich tráviť celé hodiny a rovnako zanietene vie o nich aj rozprávať. S evanjelickým kňazom Radomírom Vařákom sa o mede, o včelách a fascinujúcom živote včelích spoločenstiev pre DOBRÉ NOVINY zhovárala Elena Slováková.

Na úvod sa nedá nespýtať, ako sa vlastne kňaz stane včelárom? Prečo ste sa rozhodli venovať práve takémuto hobby?

Možno sa na to už zabudlo, ale včelárstvo patrí k tradícii evanjelickej cirkvi. V minulosti bývali mnohí naši kňazi včelármi. Jedným z tých ľudí, čo ma nadchli a podporili, bol práve môj biskup Július Filo, ktorý je tiež dlhoročným včelárom. Dôležitá pri rozhodovaní bola aj moja rodina. Máme radi medík a dnes sa dostať k pravému, nepančovanému produktu, priamo od včelára, nie je také ľahké. No a svoj podiel na tom mali aj moji farníci, vtedy ešte v Starej Turej. Ja mám totiž záľubu v práci s drevom a oni ma presviedčali, že kombinácia včelár – stolár je úplne ideálna. Ak si včelár dokáže vyrábať sám úle a iné potrebné pomôcky, je to veľká výhoda. Tak sa to všetko skĺbilo dohromady a ja som sa napokon rozhodol, že to s včelami skúsim.

Úle pre svoje včely si naozaj vyrábate sám?

Áno, všetky moje včelie rodiny, a dnes ich mám už štyridsať, žijú v úľoch, ktoré som pre ne vlastnoručne vyrobil vo svoje dielni.

Je ťažké stať sa dobrým a úspešným včelárom?

Je to asi individuálne. Ak človek chce a venuje včelám nielen čas, ale aj kus svojho srdiečka, ide to. Ja som začínal tak, že som si nakúpil odbornú literatúru a celú zimu som ju poctivo študoval. Na jar som obehol svojich farníkov, o ktorých som vedel, že sú včelári, či by mi na začiatku pomohli a prípadne aj poskytli nové včelie roje. Dostal som tri rodiny a do konca letnej sezóny som ich mal už raz toľko! Teraz, po piatich rokoch, sa starám o štyridsať včelstiev, z nich polovicu vidíte tu, na fare, druhá polovica je na inom mieste.

Rámiky do úľov sa tiež vyrábajú v domácej dielni. Foto: Ester Bazalová

Musíme o Vás ešte prezradiť, že Vy ste medzičasom stihli včelárstvo aj vyštudovať!

Keď sa do niečoho pustím, snažím sa to robiť poctivo a na sto percent. Chcel som byť dobrým včelárom, dal som sa teda aj na dvojročné externé štúdium na Strednej odbornej škole v Banskej Bystrici, ktorá sa ako jediná na Slovensku, venuje tomuto odboru. Minulú jeseň som zložil záverečné skúšky, mám teda aj výučný list, čo mi dáva dokonca oprávnenie v tejto sfére podnikať.

Mnohí ľudia sa včiel boja. Aj Vy ste na začiatku prekonávali obavy z ich uštipnutia, alebo ste ho vnímali z tej pozitívnejšej stránky, že včelí jed je zdravý?

Priznávam, mal som rešpekt, ale ten človek napokon prekoná. Dôležité je povedať, že tieto veci neplatia paušálne, ako vieme, pre niektorých ľudí môže byť uštipnutie včelou aj veľmi nebezpečné. Ak chce niekto včelárčiť, mal by sa predovšetkým vopred otestovať, aby zistil, či je alergický a do akej miery. Pôsobenie včelieho jedu na naše zdravie je tiež individuálne. Isté však je, že mnohým ľuďom pomáha pri reumatických, kĺbových alebo kožných ochoreniach a dokáže tiež posilňovať imunitu, čo mám odskúšané aj na sebe.

Je pravda, že včely rozoznávajú tváre a preto svojho včelára po čase neštípu?

