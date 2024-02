Príbor nepotrebujete. Lacné sedliacke fondue Stana Dančiaka chutí výborne, no nezabudnite na jednu vec

Rád cestoval a jedával v zahraničí, ale v začiatkoch sa dopustil aj niektorých úsmevných nedorozumení. Príkladom je príbeh so singapurskou polievkou.

V roku 1976 sa Stano Dančiak so svojou Darinkou vybrali do akéhosi vtáčieho parku v juhovýchodnej Ázii. Cesta trvala oveľa dlhšie, ako si spočiatku naplánovali. „Bol som už strašne hladný a keď sme sa konečne dostali do reštaurácie, objednal som si polievku a pečenú kačicu s medom,“ zaspomínal si v knihe Chuťovky z Markízy. V miske mu plával citrón s petržlenom, on si to celé ešte prikorenil a začal jesť. Jediným problémom boli udivené pohľady a úškrny ostatných ľudí v podniku. „Až potom som sa dozvedel, že to nebola polievka, ale obyčajná voda na umývanie rúk,“ priznal herec.

Vo viacerých rozhovoroch spomínal, že síce nevarí veľmi často, ale rád vymýšľa nové chute a do jedál mieša koreniny v rôznych kombináciách. Všetky jeho chody boli preto originálne, no existovali aj také, pri ktorých si experimentovanie nedovolil. Recepty jeho mamy si totiž vyžadovali prísne držanie sa inštrukcií.

Vďačným chodom je aj hercov recept na sedliacke fondue, ktoré vraj nie je len zaujímavé a lacné, ale nepotrebujete naň ani príbor. Šéfkuchár radil, aby ste si chlieb odlamovali, namáčali do syrovej zmesi a hlavne to celé nezabúdali zapíjať bielym vínom.

Sedliacke fondue Stana Dančiaka

