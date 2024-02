Ľady sa pohli! Oznámili dobré noviny o onkologickom lieku, ktorý môže zachrániť Stanku

Vyplýva to z vyjadrenia, ktoré poskytol komunikačný odbor rezortu.

Liek Trodelvy na liečbu rakoviny prsníka by mohol byť plne preplácaný z verejného zdravotného poistenia. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR aktuálne rokuje s držiteľom registrácie lieku o podmienkach jeho úhrady. Vyplýva to z vyjadrenia, ktoré poskytol komunikačný odbor rezortu.

Snažia sa dohodnúť

„Rezort zdravotníctva sa aj v tomto prípade počas rokovaní snaží dohodnúť s držiteľom také podmienky, aby bola úhrada za liek nastavená priaznivo, a aby nevznikol kategorizovaním nového lieku vysoký dopad na náš štátny rozpočet,“ uviedlo ministerstvo.

Na čo najrýchlejšie zabezpečenie úhrady apeluje opozičné KDH, ktoré podotklo, že držiteľ registrácie požiadal o kategorizáciu na Slovensku vlani 31. júla. „Odvtedy beží kategorizačný proces, ktorý by mal skončiť do konca marca, alebo bude ďalej pokračovať, ak sa nedohodnú na zmluve o úhrade z poistenia. Jediné, čo by sa tomu procesu dalo vyčítať, že posudzovanie trvalo päť mesiacov, odvtedy bežia už len zákonné lehoty,“ doplnil poslanec František Majerský.

Ďalší prínos

Poukázal aj na to, že liek má významný prínos v liečbe karcinómu prsníka. Tiež, že priamu platbu lieku v desiatkach tisíc eur si pacientky dovoliť nemôžu. „Nerozumiem, prečo na Slovensku nedokážeme pacientkam v pokročilom štádiu onkologického ochorenia zabezpečiť z verejného zdravotného poistenia úhradu inovatívneho lieku, ktorý má preukázaný významný klinický prínos pri agresívnom nádore prsníka, ktorý má vysokú mortalitu,“ skonštatoval.

