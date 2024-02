Bola som hollywoodskou verziou nedokonalosti. Škaredá Betty sa zmenila a dnes sa vníma úplne inak

„Vo svete špičkovej módy je imidž všetkým. Oblečenie, ktoré sa určitú dobu práve nosí, môže byť za pár týždňov absolútne nemoderné. Jedinými stálicami v tomto uponáhľanom svete sú superštíhle krásky, ktoré tieto odevy obliekajú. Môže do tejto spoločnosti vôbec zapadnúť úplne obyčajné dievča, mierne bacuľaté a tak trochu nezaujímavé?“ Takto pred rokmi opísali tvorcovia seriál Škaredá Betty, kde si hlavnú úlohu zahrala herečka America Ferrarová. Úloha ju síce zviditeľnila, no dnes ju hodnotí úplne inak. Herečka, ktorá tento rok oslávi 40. narodeniny, teraz prehovorila o tom, ako dokázala bojovať s nálepkami ako škaredá, obyčajná a tučná.

Musela sa vyzliecť

Keď mala America Ferrarová 17 rokov a išla na konkurz do svojho debutového filmu Skutočné ženy majú krivky, musela sa vyzliecť do spodnej bielizne. „Ako sa mi niekto opovažuje hovoriť, ako by som mal vyzerať alebo aká by som mala byť, keď je vo mne toho oveľa viac než len moja váha?“ sťažovala sa mame, keď prišla z kastingu. Rolu nakoniec dostala a na svojom tele nemienila nič meniť.

Chcela, aby diváci videli skutočnosť – tak vyzeralo jej telo v skutočnom živote. Ferrarová bola ale iba tínedžerkou a jej snom v tom čase nebolo byť niekomu vzorom alebo poukazovať na nesplniteľné štandardy krásy.

Škaredá Betty

„Chcela som byť len herečkou,“ povedala po rokoch pre magazín Elle herečka, ktorá sa neskôr preslávila v úlohe škaredej Betty. V seriáli bola ukazovaná ako tá nemotorná, nepríťažlivá, no za to vtipná dievčina a až dnes herečka vie, že potvrdzovala dlhoročné stereotypy vo filmoch a seriáloch, kde postavy, ktoré nespĺňali štandardy krásy, plnili väčšinou humornú funkciu.

„Bola som hollywoodskou verziou nedokonalosti, čo sa mi dnes zdá smiešne,“ priznala Ferrarová, ktorú v tom čase považovali za bacuľatú ženu s krivkami a chválili ju za to, aká je odvážna. Keď sa ale dnes herečka pozerá na fotky škaredej Betty, vidí úplne normálne dievča s obyčajnou postavou.

