Títo si prilepšia o 830 eur, títo len o 150. Nemusíte o nič žiadať a utešená suma vám cinkne na účet

Dostávajú ho tisícky Sloveniek ročne, hoci zvýšený nebol už poriadne dlho. Reč je o príspevku pri narodení dieťaťa, ktorý je na rovnakej sume už pätnásť rokov. Pozrite sa, kto má nárok a prečo niekto dostane viac a niekto menej.

Koľko dostanete?

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny príspevok opisuje ako sociálnu dávku, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca. Nárok má matka, ktorá dieťa porodila, no vo výnimočných prípadoch ju môže inkasovať aj otec - ak matka zomrela, bolo po nej vyhlásené pátranie alebo súd dieťa zveril do starostlivosti otca.

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Suhyeon Choi

Výška príspevku pri narodení dieťaťa je 829,86 eura, pokiaľ ide o dieťa z prvého až štvrtého pôrodu. V prípade, že ide o dieťa narodené z piateho a ďalšieho pôrodu, jeho výška je stanovená na 151,37 eura. „Ak sa súčasne narodilo viac detí, suma príspevku pri narodení dieťaťa sa zvyšuje o 75,69 eura na každé dieťa,“ uvádza rezort. Ak sa súčasne narodí viac detí, nárok na príspevok pri narodení dieťaťa vzniká na každé z nich.

Nemusíte o nič žiadať

O príspevok žiadať nemusíte - informácie o narodení dieťaťa budú automaticky dostupné z registra fyzických osôb. Uplatnenie nároku prebieha automaticky cez informačný systém bez nutnosti podávania listinnej/elektronickej žiadosti a dokladovania príslušných potvrdení v listinnej/elektronickej podobe občanom.

Viac si môžete prečítať na ďalšej stránke.