Vošiel do šatne a uvidel, čo nemal. Petra Cmoríka očarila huslistka Daniela, ktorej splnil všetky sny

„Vošiel mi do šatne, keď som sa prezliekala, ale nič nevidel,“ spomína s úsmevom na prvé stretnutie s Petrom Cmoríkom jeho manželka. Bývalý superstarista ako správny džentlmen ponúkol huslistke Daniele Lovlin pomoc so zapínaním šiat, no ona to odmietla. A hoci to nebola láska na prvý pohľad a povestná iskra preskočila až neskôr, šatňová „aférka“ sa napokon pretavila do vážnych citov. Víťaz Superstar dnes po boku o osem rokov mladšej Daniely žije harmonický život a dvojnásobné šťastie sa na nich usmialo aj pri deťoch.

Foto: TASR - Milan Kapusta

Po vzore otca

Peter Cmorík sa narodil v Rožňave, pričom k hudbe a k tomu, čo vie dnes, sa dopracoval vďaka otcovi. Ten bol vždy jeho vzorom. „Na otca myslím každý deň - je veľmi veľa vecí, ktoré mi ho pripomínajú. Ale čo je možno zvláštne, spomeniem si vždy s úsmevom, a to je veľmi príjemné,“ povedal Peter v rozhovore pre Korzár o milovanom otcovi, ktorý zomrel po dlhej a ťažkej chorobe v roku 2008. Mal iba 52 rokov.

Peter bol vraj dobrým dieťaťom a po maminom vzore začal navštevovať hudobnú školu. „Mama ma zároveň učila i hrať. Chodil som na klavír. Počas základnej školy som bol čistým jednotkárom, takže rodičia so mnou nemali žiadny problém,“ uviedol. Neskôr síce z učenia na strednej škole trochu poľavil, no i tak so školou nemal nikdy vážnejší problém.

Víťazom Superstar sa stal učiteľ

Po maturite na gymnáziu vyštudoval Peter učiteľstvo hudobnej a estetickej výchovy na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a začal vyučovať v základnej umeleckej škole hru na klavír a gitaru. V roku 2006 mu napadla myšlienka, prečo neskúsiť účasť v speváckej súťaži Slovensko hľadá Superstar, tak sa prihlásil.

Súťaž napokon vyhral. „Chcel by som vám poďakovať, že máte radi dobrú hudbu a dúfam, že dobrú hudbu budete mať radi stále. Dúfam, že album, ktorý mi teraz prináleží vydať, vám bude robiť takú radosť, ako toto moje vystúpenie,“ povedal Peter Cmorík krátko po získaní titulu druhej slovenskej Superstar. Jeho kariéra sa potom rozbehla raketovou rýchlosťou.

Foto: TASR - Zuzana Čižmáriková

Na šťastie v láske si musel počkať

Napriek tomu, že sa Petrovi v speváckej a hudobnej kariére mimoriadne darilo, dokonca sa stal päťnásobným Zlatým slávikom a získal mnoho ďalších ocenení, na osudovú a životnú partnerku si musel istý čas počkať.

