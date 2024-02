Aj deň pred pôrodom brala drogy. Dcéra narkomanky Katky sa rozhodla, že bude žiť úplne inak

„S každou dávkou riskujeme smrť.“ To boli slová, ktoré so svojím priateľom pred kamerami hovorila narkomanka Katka. Problematické detstvo, násilný otčim aj partneri, krádeže, prostitúcia, nechcené tehotenstvo aj neustále pokusy o abstinenciu. Štrnásť rokov silnej závislosti a úplného prepadu do drogového pekla a márneho boja so závislosťou. To všetko v človeku rezonovalo ešte dlho potom, ako si pozrel slávny dokument s názvom Katka od českej režisérky Heleny Třeštíkovej. Narkomanka sa nevzdala drog ani vtedy, keď sa jej narodila dcéra a kým Katka dnes žije v zabehnutých koľajach, jej dcéra Tereza sa rozhodla pre iný život.

Život v pekle a vyhadzov z domu

Príbeh narkomanky Katky sa začal písať pred rokmi. Počúvala hádky a plač svojich najbližších, matky a súrodencov a krik svojho nevlastného otca, pred ktorým sa skrývala. K drogám sa najskôr dostala jej sestra a nakoniec sa pridala aj Katka. „Chcela som sa líšiť, nebavilo ma byť stereotypnou,“ hovorila v dokumente mladá 19-ročná narkomanka, ktorá bola závislá od heroínu. Svojej mame sľubovala, že prestane, no nedokázala to, a tak ju ako 16-ročnú matka vyhodila z bytu.

„Teraz to chápem, vtedy som ju za to nenávidela,“ hovorila Katka, keď česká režisérka Helena Třeštíková natáčala jej cestu. Katkiným najväčším snom vtedy bolo, aby vydržala abstinovať a aby už nikdy nespravila svoju matku nešťastnou.

V roku 1996 bola Katka v terapeutickej skupine s nádejou na obyčajný život, nechcela nič špeciálne – prácu, priateľa a možno raz rodinu. Šťastný koniec však neprichádzal.

S každou dávkou riskovali život

Katka predčasne opustila komunitu, pretože si myslela, že našla muža, ktorý jej dáva všetko. Zoznámili sa vtedy, keď sa ho opýtala, či nevie, kde kúpi heroín. „Chceme sa z toho dostať von, naozaj veľmi, ale ešte to neprišlo,“ hovorila dvojica. Keď Katku česká režisérka navštívila o rok, s priateľom boli na tom ešte horšie. „S každou dávkou riskujeme smrť,“ povedali o závislosti, ktorá im ničila život.

Na drogy si Katka zarábala krádežami, prostitúciou a nevidela žiadnu motiváciu, prečo by mala skončiť. Nezastavilo ju ani to, keď otehotnela.

