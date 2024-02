Podľa čoho si vyberať potraviny? Predsa z lásky, spoliehajme sa na tie slovenské

Je jedno, či do košíka vkladáme zeleninu do polievky alebo mäso na nedeľné rezne, pri výbere je dobré rozhodovať sa srdcom. Nakupovať slovenské potraviny totiž znamená nakupovať z lásky.

Z lásky dokážeme robiť veľké veci, napríklad ísť za ňou aj na kraj sveta. A čo tak z lásky nakupovať viac domácich potravín? O to lepšie, že za nimi tak ďaleko cestovať nemusíte, pretože v priemere najviac vystavení slovenských produktov má podľa posledných prieskumov Kaufland.* Na domácom trhu vedie s priemerným počtom vystavení 6 302 výrobkov. A nie je to náhoda, reťazec si totiž na podpore domácich výrobcov dáva špeciálne záležať. Dodávateľom so sídlom na Slovensku za ich produkty počas posledných troch obchodných rokov zaplatil takmer 2 miliardy eur.

Línia K- Z lásky k tradícii má slovenský rodný list

Lokálne potraviny, ktoré majú v rodnom liste zapísané Slovensko, sú zárukou kvality a čerstvosti. Ovocie a zeleninu z našich polí dodávatelia zbierajú v čase ich prirodzenej zrelosti, často už na ďalší deň po zbere končia v regáloch. A kto si v Kauflande vyberá domáce mlieko, šunku či zemiaky, môže si byť istý aj tým, že sú vyrobené a dopestované s láskou.

Obchodný reťazec domácich výrobcov považuje za dôležitých partnerov. „Spolupracujeme s viac ako 500 slovenskými dodávateľmi, pričom 120 z nich sú malí regionálni producenti, ktorí nemajú kapacitné možnosti zásobovať celú sieť predajní, ale dostali príležitosť dodávať svoje výrobky do našich prevádzok v blízkom okolí. Predajný priestor poskytujeme aj remeselným pivovarníkom alebo vinárom, ktorých sa takto snažíme podporovať,“ hovorí Richard Bendík, riaditeľ nákupu v spoločnosti Kaufland, ktorá sortiment slovenských potravín pravidelne rozširuje. Aj preto v roku 2018 uviedla na trh privátnu značku K-Z lásky k tradícii, ktorú dnes od mliečnych či mäsových výrobkov až po zeleninu tvorí vyše sto výrobkov. A čím sú také výnimočné? Vo svojej DNA majú slovenský pôvod, lebo ich na Slovensku vyrábajú domáci dodávatelia.

Produkty K- Z lásky k tradícii zoženiete iba v Kauflande, vyrábajú ich podľa overených receptúr domáci dodávatelia. Foto: Kaufland

Kedysi malá rodinná farma, dnes skúsený pestovateľ

Kaufland vlani ponúkol v sortimente takmer 50 tisíc ton „tunajšej“ zeleniny a ovocia. „Od slovenských pestovateľov pochádza až 50 percent u nás predávaného ovocia a zeleniny, ktoré sa dajú vypestovať v našich klimatických podmienkach,“ pokračuje Richard Bendík a pripomína, že Kaufland predáva tovar, ktorý sa na Slovensku vypestuje na 2979 hektároch, čo predstavuje rozlohu 4173 futbalových ihrísk.

Spoločnosť Zeleninárska z Kráľovej pri Senci, ktorá do predajní pod červenou strechou dodáva najmä zemiaky, ale tiež petržlen, mrkvu, cibuľu či cesnak, pred rokmi začínala ako malá rodinná farma. „Najskôr sme na výmere 7 hektárov vysadili zemiaky, o ktoré sa starali len členovia našej rodiny. Nasledujúci rok sme pestovateľské výmery zvýšili, pribudlo nám zopár zamestnancov a postupne sme do ponuky pridali aj ďalšie druhy zeleniny,“ vysvetľuje Jozef Zruban zo Zeleninárskej, ktorá denne dokáže zabaliť až 400 ton zeleniny, takže čerstvé zásoby ponúka zákazníkom v regáloch reťazca počas celého roka. „Naše plodiny majú certifikát GLOBALG.A.P aj IFS, čo zaručuje najvyššiu bezpečnosť pri pestovaní a stali sa aj súčasťou produktového radu K-Z lásky k tradícii, ktorý má na kvalitu tie najvyššie nároky. Do týchto balení zeleniny vkladáme to najlepšie z najlepšieho, čo sa na našich poliach urodilo. Záujem o naše produkty majú aj trhy v Maďarsku, Česku alebo v západnej Európe, ale objemy určené na vývoz musíme obmedzovať, pretože uprednostňujeme slovenských zákazníkov,“ pokračuje Jozef Zruban.

Staviť na lokálne výrobky znamená podporiť tunajších výrobcov Foto: Kaufland

Ak nakupujeme lokálne, naši pestovatelia majú šancu rásť

Nedá sa a nejde to, tieto slová Zeleninárska pri spolupráci s Kauflandom nepozná. „Keď prídu situácie, že sa niektorá plodina veľmi dobre predáva, mohlo by sa stať, že nasledujúci deň by na pultoch predajní chýbala. Vtedy ju reťazec doobjednáva v neskorých popoludňajších hodinách, no už ráno musia byť zásoby zeleniny v centrálnom sklade. Aj preto k strojom a k baliacim linkám nastupujeme aj večer a v noci,“ hovorí obchodný riaditeľ a prezrádza, že práve vďaka Kauflandu dosiahla Zeleninárska takú úroveň pestovania, ktorou dnes môže konkurovať zahraničiu. Každoročne investuje do modernej poľnej mechanizácie, do závlahových sústav, do klimatizovaných skladov a z kedysi malej rodinnej farmy sa tak stal najväčší dodávateľ zemiakov reťazca. „Domáci výrobcovia a pestovatelia potrebujú nielen stabilný odbyt na svoje produkty, ale aj silného a férového partnera, ktorým pre nich rozhodne sme,“ konštatuje Richard Bendík a dodáva: „S mnohými spolupracujeme viac ako dvadsať rokov, pomáhame im rásť a naši zákazníci si tak môžu byť istí, že v predajniach Kauflandu nájdu najširšiu ponuku kvalitných slovenských produktov.“

Prečo sa teda pri nákupe potravín oplatí spoliehať na tie domáce? Nielen preto, že sú kvalitné a čerstvé, ale najmä z lásky. Z lásky k Slovensku.

*porovnanie reťazca Kaufland s ostatnými reťazcami na slovenskom maloobchodnom trhu na základe výsledkov prieskumu Spotrebiteľského panelu GfK o podiele vystavenia slovenských výrobkov realizovaného v júli 2023