Štát núka až 750 eur na osobu. Pozrite sa, kto má nárok na štedrý príspevok a ako ho vyplatia

Má to byť pomoc pre viac ako 13 000 ľudí, ktorí to potrebujú. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spúšťa nový projekt v oblasti opatrovateľskej služby, ktorý má stáť 100 miliónov eur. Maximálny príspevok sa má vyšplhať až do výšky 750 eur.

Základný princíp

Projekt je naplánovaný na dva roky. Minister Erik Tomáš priblížil, že k 1. januáru 2026 musí byť v zmysle plánu obnovy spustená komplexná reforma v sociálnych službách. Základným princípom má byť to, že odkázaný človek bude dostávať jeden príspevok a rozhodne sa, na čo ho použije. Nový projekt tak má pomôcť ľuďom, kým bude v platnosti nová reforma.

V prechodnom období sa tak má tiež zvýšiť počet opatrovateľov, aby boli od roka 2026 dostatočné kapacity. „Platnosť má projekt od 1. januára tohto roka. Kto bude úspešný, spätne sa mu preplatia náklady od 1. januára,“ priblížil Tomáš.

Dve časti

Štátny tajomník rezortu práce Branislav Ondruš uviedol, že projekt má byť rozdelený na dve časti. V prvej časti bude vyhradených 1,5 milióna eur pre subjekty, ktorým sa nepodarilo prihlásiť na výzvu do konca novembra minulého roka.

