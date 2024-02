Vtáci padali z neba, stromy praskali, kone sa dusili. Táto udalosť sa už na Slovensku nikdy nezopakovala

„Oči slzia, dych sa zasekáva, ruky krehnú a on vidí a do výkazu zaznamenáva údaj, ktorý ešte žiadny meteorologický pozorovateľ na Slovensku v 20. storočí nezaregistroval," zapísal si Ján Porsch vo Vígľaši-Pstruši 11. februára 1929, keď po otvorení dvierok na meteorologickej búdke zistil, že na našom území udrela zima tisícročia. Príroda to odvtedy nedokázala zopakovať.

Pohľadu na teplomer neverili

V decembri 1928 ešte nič nenasvedčovalo tomu, že by Slovákov čakala najchladnejšia zima v dejinách. Prvé výrazné ochladenie prišlo až koncom januára 1929. „Ráno, 11. januára 1929 klesla v Hurbanove minimálna teplota vzduchu až na -20,2 °C," uvádza portál SHMÚ s tým, že ani to ľudia nebrali ako varovanie pred blížiacou sa katastrofou.

Takmer o mesiac neskôr, 10. februára, už teploty vo večerných hodinách dosahovali -27,8 °C. „Pokles teploty pokračoval až do rána 11. februára, kedy teplota vzduchu dosiahla -35,0 °C," pokračujú meteorológovia.

Ráno už bolo veľmi mrazivé, v 23 monitorovaných lokalitách hlásili -30°C a menej. „Zasnežená krajina s trblietajúcimi sa hviezdami pri svitaní, pod nohami vŕzgajúci sneh. Po otvorení dvierok na meteorologickej búdke padne zrak na tzv. suchý teplomer, udávajúci aktuálnu teplotu –38 °C. No a liehový minimálny teplomer ukazuje hodnotu –41°C, na ktorú onej noci poklesla teplota vzduchu," zapísal ďalej Ján Porsch, ktorý spočiatku neveril vlastným očiam.

Z neba padali vtáky, praskali stromy

