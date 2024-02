Prežil s ňou najkrajšie obdobie života, no ich rodinu poznačila tragédia. Skrúcanému dalo silu odpustenie

„Nevieme, koho práve vidíme naposledy.“ To boli slová, ktoré na pohrebe Stana Radiča povedal jeden z jeho najbližších priateľov Štefan Skrúcaný. Humorista, ktorý celý život zabáva Slovensko, v súkromí veľakrát nemal dôvod na úsmev. Hovoril, že smrť sa k nemu niekoľkokrát priblížila až priveľmi. Dýchala mu na krk. S odchodom blízkej osoby sa podľa jeho slov zmieriť časom dá, no už ťažšie sa dokáže pozrieť do očí smrti, ktorú sám zavinil. V tých najťažších chvíľach si Štefan Skrúcaný myslel, že bude musieť odísť preč, no tí najbližší ho presvedčili, že sa oplatí zabojovať a postaviť sa ku všetkému čelom.

Foto: TASR

Smrť mu zobrala najbližších

Štefan Skrúcaný bol pre svojich rodičov vymodleným dieťaťom, ktoré od detstva malo nepopierateľný talent. Vedel spievať, tancovať a na javisku medzi ochotníkmi sa cítil ako doma. Na Vysokej škole múzických umení v Bratislave nakoniec spoznal ľudí s rovnakým pobláznením a tí výrazne ovplyvnili jeho život.

„Ja som mal to šťastie, že keď som prišiel na Vysokú školu múzických umení, študoval na nej človek Lany Jánošov a rozhodol sa po prvýkrát, priam revolučne, spraviť ako svoje absolventské predstavenie zábavný program. Dovtedy to bolo nemysliteľné,“ spomínal v relácii Spoveď Štefan, ktorý spravil zábavný program spolu s Mirom Nogom, Jankom Kronerom aj Paľom Juráňom, ktorý sa stal Štefanovým najbližším priateľom.

Štefan Skrúcaný s bývalou manželkou Zuzanou Tlučkovou. Reprofoto TV JOJ - Spoveď

Myslel si, že je 1. apríl

Začali spolu tvoriť satiru, no keď stúpali na vrchol svojich tvorivých síl, prišla rana, ktorú nikto nečakal. „Tá smrť sa niekoľkokrát v živote ku mne veľmi, veľmi, veľmi priblížila a zobrala mi najbližších spolupracovníkov, najbližších kamarátov,“ spomínal herec na deň, keď sa jeho najlepší kamarát utopil. Mal len 29 rokov a Štefan Skrúcaný si myslel, že si niekto robí žarty.

