Rodinu pripravovali na najhoršie, no nádor úplne zmizol. Lucas sa ako prvý vyliečil zo zákernej rakoviny

Mal len šesť rokov, keď lekári pred jeho rodičmi vyriekli zdrvujúci ortieľ. Na mozgu má difúzny vnútorný pontínový glióm (DIPG), teda veľmi zriedkavý a vysoko agresívny nádor, ktorý do piatich rokov zabije 98 percent pacientov. Hoci sa rodina pripravovala na najhoršie, 13-ročný Lucas Jemeljanova z Belgicka vzdoroval všetkým predpovediam. Ako informuje portál Daily Mail, vďaka experimentálnej liečbe jeho nádor úplne zmizol.

Experimentálny liek

„ Počas série vyšetrení magnetickou rezonanciou som sledoval, ako nádor úplne zmizol," vyriekol lekár Jacques Grill po tom, ako na chlapcovi skúsili chemoterapeutický liek everolimus, ktorý sa používa na liečbu rakoviny obličiek, pankreasu, prsníka a mozgu, ale nikdy sa úspešne nepoužil na liečbu tohto typu rakoviny.

Hoci liek v rovnakom čase podali aj ďalším siedmym deťom s rovnakou diagnózou a dlhodobo na liečbu reagujú, Lucas je jediný, ktorý zareagoval úplným vyliečením a to aj napriek tomu, že rádioterapeutická liečba v prípade tohto nádoru zvyčajne len predĺži život človeka o tri mesiace.

Po chorobe nie je ani stopy

„ Neviem o žiadnom inom prípade na svete," vysvetľuje lekár. Aj keď zatiaľ nevedia, prečo Lucas na liečbu reagoval tak dobre, naznačil, ž e by to mohlo byť spôsobené biologickými zvláštnosťami jeho nádoru. „ Lucasov nádor mal extrémne zriedkavú mutáciu, o ktorej sa domnievame, že jeho bunky boli oveľa citlivejšie na liek," pokračuje o svojom pacientovi, ktorý je už päť rokov je oficiálne v remisii a po rakovine nie je ani stopa.