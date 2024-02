Má rok, no stále nevyrástol z novorodeneckého oblečenia. Malému Timimu môže život zmeniť jediná informácia

„Niekto by povedal, že len objavil spôsob ako nestarnúť,“ hovoria rodičia jednoročného Timiho, ktorý napriek enormnej snahe lekárov nikdy nevyrástol z novorodeneckého oblečenia. Ani to nebolo pre doktorov tým správnym kľúčom k rozlúšteniu raritnej diagnózy. Rodičia preto dúfajú, že pomoc pre ich drobčeka môže prísť práve vďaka šíreniu jeho príbehu.

Chlapec bez diagnózy

„Timi sa narodil v 36. týždni tehotenstva s váhou 1,5 kg, ale gestačný vek mu lekári stanovil na 32. týždeň tehotenstva. V brušku totiž prestal z neznámych príčin v 32. týždni rásť, hoci dovtedy bolo u mňa aj u neho všetko v poriadku,“ vysvetľuje pre portál Ľudia ľuďom Marianna, mama nestarnúceho drobca s raritným a dosiaľ neznámym syndrómom.

Hoci Timi pribral zopár stoviek gramov, ide o pomerne zanedbateľné hodnoty. Aj po jednom roku tak majú doma drobčeka, ktorý váži len 3,5 kg a na pohľad pripomína novorodeniatko. „Aj jeho mozog starne enormne pomaly – ale vraj súmerne s telom,“ približujú rodičia, ktorí napriek tomu u svojho chlapčeka vidia každý deň veľké pokroky a svojou húževnatosťou im dáva nádej, že všetko dobre dopadne.

Na svet sa pozerá cez úzke štrbiny

„Timi je nádherný chlapec, ktorý sa stále usmieva, hrá a prekvapivo sa snaží držať hlávku, robiť barančeky a otáčať sa. Všade, kam príde, láme rekordy. Tak to bolo aj na prvom rehabilitačnom pobyte, kde z kŕčovitého ležiaceho bábätka urobili za dva týždne šikovného chlapčeka, ktorý si už dokázal chytiť rúčky, trafiť do úst alebo držať hlávku," vymenúva Marianna a dodáva, že Timi sa dokonca začal aj sám otáčať, hoci to fyzioterapeuti ešte ani nemali v pláne.

