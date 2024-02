Ahoj, ja som Mečiar, predstavoval sa kolegom. Potom nastalo niečo, na čom sa známy moderátor dodnes smeje

Má rovnaké priezvisko ako bývalý premiér, vďaka čomu zažil niekoľko zaujímavých situácií. Vyštudoval dopravnú školu, ale ešte na internátoch v Mlynskej doline sa prihlásil do študentského rádia. Vtedy ho ani len nenapadlo, že by mohol rozprávať na mikrofón. Obľúbený jojkársky moderátor Ján Mečiar pre DOBRÉ NOVINY porozprával o svojich kariérnych začiatkoch, ale aj o dlhoročnom vzťahu s manželkou Jankou. Priznáva, že každý vzťah má svoje krízy, problémy a pády, ale dôležité je, či nakoniec vyjde slnko. Prezradil aj, ako si zvykol na svoju novú pozíciu starého otca. Rozprávala sa s ním Jana Rujáková.

V rozhovore sa dozviete: či môže hudba za to, že sa začal prihovárať ľuďom z rádia,

na aké vtipné príhody si spomína v súvislosti so svojím priezviskom,

či sa niekedy hanbil za to, že sa volá rovnako ako bývalý premiér Vladimír Mečiar,

či je v kontakte s bývalou, prvou manželkou,

aký je jeho recept na harmonické a dlhoročné manželstvo.

Foto: TV JOJ

Vieme o vás, že vaše mediálne začiatky sú spojené s bratislavským internátnym rozhlasovým štúdiom. Spomeniete si, čo bol ten vôbec úplne prvý popud, že v ňom chcete pracovať? Ako vám to vlastne napadlo?

Bolo to v čase, keď som nastúpil na Slovenskú technickú univerzitu a prišiel na internát do Mlynskej doliny v Bratislave. Tam som stretol ľudí, ktorí už pôsobili v internátnom rozhlasovom štúdiu TLIS a keď robili konkurz, tak som si povedal, že to možno stojí za to, vyskúšať to. Vtedy mi však ani nenapadlo, že by som mohol rozprávať na mikrofón. Išiel som tam s tým, že by som chcel byť hudobným redaktorom, teda človekom, ktorý vyberá hudbu do vysielania. Páčilo sa mi, že sa tam hrali veci, ktoré v éteri nebolo bežne počuť. Navyše, v tom čase bol ten éter ešte pomerne prázdny, takže veľa možností nebolo.

Foto: Facebook, Ján Mečiar

Odjakživa ste vraj milovali hudbu. Dalo by sa teda povedať, že aj hudba môže za to, že ste sa začali prihovárať ľuďom z rádia?

Určite áno. Práve v internátnom rozhlasovom štúdiu som bol takpovediac prinútený sadnúť si za mikrofón. Hudobní redaktori totiž robili svoje vlastné relácie o hudbe. Pamätám si, že tá moja bola o hudbe, kde sa miešal džez a tanečná hudba. Vtedy sa tomu tuším hovorilo džez-dance alebo džez-dancefloor. Text som zosmolil pomerne rýchlo, lenže potom to bolo treba nahovoriť. Našťastie som mal dobrých skúsenejších kolegov, ktorí si so mnou sadli a nahrávali sme vetu po vete, pretože som nebol schopný to nahovoriť v jednom kuse. Nejakých päť minút textu sme nahrávali asi dve hodiny. Potom som si povedal, že sa to musím naučiť, a tak som sa začal učiť rozprávať. Zrozumiteľne a spisovne. Pochádzam totiž z Trnavy, takže som sa musel zbaviť toho nárečia (úsmev).

Foto: TV JOJ

Keby ste neboli moderátorom, tak čím by ste podľa vás boli? Ktorým smerom vás to ešte ťahá? Lebo je o vás tiež známe, že sa intenzívne venujete oblasti vesmíru, letectva a kozmonautiky...

Určite by som pracoval v nejakom technickom odbore. Keďže mám vyštudovanú Vysokú školu dopravnú v Žiline, možno by to bolo niekde v tejto oblasti. Vesmír, letectvo, kozmonautika... to je len taká ríša snov.

Máte rovnaké priezvisko s bývalým premiérom Vladimírom Mečiarom a iste ste ohľadom toho zažili či už vtipné alebo možno aj menej vtipné príhody. Prezradíte nám nejakú pamätnú?

