Zakríknutí ľudia sa môžu začať tešiť. Astrologička Marcela Laiferová predpovedá, aký vraj bude rok 2024

„My sami tvoríme svoj život a toto si treba naplno uvedomiť,“ hovorí Marcela Laiferová, ktorá je speváčkou, ale aj lekárkou a čo mnohí nevedia, aj nadšenou astrologičkou. Známa repeťáčka sa k predpovedaniu udalostí na základe postavenia hviezd dostala náhodou. Priviedla ju k tomu legendarna herečka Vilma Jamnická.

„Zaujalo ma to, chcela som vedieť viac, preto mi požičala nejaké knihy, a tak sa to celé začalo,“ zaspomínala si Marcela v rozhovore pre týždenník Život na moment, kedy astrológii prepadla. Aký bude podľa nej rok 2024 a čo odkazuje tým, ktorí sú vo svojich životoch nastavení negatívne?

Smelí, odvážni a láskaví ľudia

Podľa Marceliných slov budú tento rok ľudia silnejší aj odvážnejší. „Smelosť je pre každého z nás dôležitá, hoci by to tak na prvý pohľad nemuselo vyzerať,“ myslí si speváčka a dodáva, že každý by si v prvom rade mal uvedomiť seba a svoje potreby.

„Samozrejme, je dôležité myslieť popritom stále aj na svoje okolie, byť k nemu láskavý,“ hovorí ďalej Marcela Laiferová.

Zahoďte negatívne emócie

Rok 2024 by mal byť podľa speváčky oproti tomu predchádzajúcemu tiež ľahší a veselší, keďže sa budú podporovať vzťahy a kamarátstva, ako aj spoločenský život. „Pomôže posilniť jednotlivé individuality a zakríknutým ľudom dodá väčšiu odvahu, suverenitu,“ vysvetľuje umelkyňa.

Hoci z každej strany sa na ľudí valia negatívne správy, Marcela si myslí, že by sme sa nemali trápiť nad vecami, ktoré nevieme ovplyvniť.

„Aby sa vedeli radovať už len z toho, že môžu byť na tomto svete, že žijú,“ hovorí s tým, že pesimisti by si mali uvedomiť, že negatívnymi emóciami zabíjajú samých seba. „Takže odporúčam zbaviť sa všetkých nepríjemných pocitov voči iným, pretože tie sú jednak absolútne zbytočné a navyše neškodia nikomu inému, len danému človeku, ktorý sa nimi nechá pohltiť,“ odkazuje všetkým "negatívcom".