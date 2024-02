Uvidel ju a rozhodol sa, že je to láska na celý život. Roman Pomajbo je zamilovaný každý deň

Blíži sa sviatok lásky, no oni na to, aby si ju ukazovali, nepotrebuje špeciálny deň. „Ty si zamilovaný každý deň,“ vraví Romanovi Pomajbovi jeho manželka Petra pre Nový Čas. Dvojica, ktorá sa zoznámila na opačnom konci sveta, má na lásku jasný názor. V rozhovore teraz prezradili, ako sa zoznámili, či sa hádajú a či existuje recept na šťastné manželstvo.

Láska, ktorá vzbĺkla v Austrálii

Pomajbovci sa dali dohromady v Austrálii, kam Roman odišiel v zrelom veku na dva mesiace a napokon tam ostal rok. „Kamarátil som sa tam so Slovenkami, ktoré ma poznali, a chodievali sme spolu na rôzne párty. No a potom tam bola jedna Češka, ktorá ma nepoznala a bola úplne iná ako ostatné. Tak som si povedal, že ma bude ľúbiť celý život," spomínal si so smiechom známy herec a dodal, že práve Petra bola ochotná počúvať jeho výlevy.

Nešlo vraj o lásku na prvý pohľad, ale išlo to pekne pomaly. „Začalo medzi nami vznikať priateľstvo, hlbší vzťah. Spoznávali sme to, akí sme, a to nás k sebe priťahovalo,“ hovorí zas Petra, ktorá sa rozpamätala aj na prvé rande. Udialo sa v bare, kde nehrala hlasná muzika a oni sa mohli rozprávať až do rána. Napokon skončili na pláži, kde si chceli vychutnať východ slnka. „Keď sme prišli na miesto, vyliezli sme na skalu, že uvidíme nádherný východ slnka, ale bolo zamračené. Nič sme nevideli a v tú chvíľu nám to došlo,“ spomína a Roman ju dopĺňa, že vtedy padla prvá pusa.

Pred deťmi sa nehádajú

Ľúbia sa aj po 24 rokoch. „Keď človek starne, vníma všetky veci v širších súvislostiach. Láska je vtedy uvedomelejšia. Keď sme boli mladí, bolo to pobláznenie, sloboda, boli sme bezdetní, tak v tom bola taká ľahkosť. Nedávno som si však uvedomila, že si to isté môžeme dať aj so štyrmi deťmi. Nie je to o veku, ale o tom, že si to uvedomíte, každý deň pripomeniete a dáte si to. Potom to tak už máte stále," vysvetľuje Petra.

K manželstvu patria aj ťažšie chvíle, ktoré priznávajú aj Pomajbovci.

Viac si môžete prečítať na ďalšej stránke.