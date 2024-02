Kedy by dieťa malo dostať prvý smartfón? Rodičia robia jednu chybu, psychológ prezradil ideálny vek

Pred odovzdaním prvého smartfónu treba dieťa pripraviť na to, čo ho vstupom do digitálneho sveta čaká. Je to otázka dní, maximálne týždňov, kým sa stretne s pornografiou. Uviedol to psychológ Michal Božík z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Práca rodiča by však podľa jeho slov po odovzdaní smartfónu skončiť nemala.

Púšťajú ho do sveta dospelých

„Častokrát rodičia nevnímajú, že ak umožnia dieťaťu mať vlastné zariadenie, tak ním dieťa takpovediac púšťajú do sveta dospelých,“ poznamenal psychológ s tým, že typický rodič dá dieťaťu prvý smartfón okolo tretieho až štvrtého ročníka základnej školy. Vhodný vek pritom podľa Božíka záleží od viacerých faktorov.

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Alexander Dummer

Ako skonštatoval, vek okolo 9-10 rokov je pre dieťa pomerne vhodný vtedy, ak sa s ním rodič porozprával o rizikách na internete a nastavili si spolu pravidlá. Treba podľa jeho slov počítať s tým, že sa stretne aj s pornografiou. „Stačí aj nevinné googlenie. Riešením nie je regulácia, ale skôr diskusia, vysvetľovanie a to, že rodič dieťa pripraví, že je tu pre neho, ak sa stretne s nejakým obsahom, pri ktorom sa bude cítiť nekomfortne,“ uviedol.

Digitálny svet

Ak chce však rodič brať „digitálne rodičovstvo“ vážne, potrebná je podľa psychológa opakovaná diskusia bez predsudkov so snahou porozumieť, čo sa v digitálnom svete dieťaťa odohráva. Týkať by sa mala pravidiel a najmä obsahu, ktorý dieťa cez obrazovku smartfónu konzumuje.

Avizoval tiež, že predčasný nástup vlastného zariadenia dieťaťa môže zvyšovať riziko problematického používania a vystavenia obsahom, na ktoré nie je pripravené. „Naopak prílišné držanie detí od digitálnych technológií môže mať za dôsledok, že dieťa neskôr, keď k nim dostane prístup, prevalcujú. Okrem toho to môže viesť k výsmechu spolužiakov, šikane a celej plejáde problémov s tým spojených,“ dodal psychológ.