Tajomné dievča z Addamsovcov si prešlo peklom. Vďaka tomu som našla svoju hodnotu, tvrdí Christina Ricci

Rodinku Addamsovcov určite netreba predstavovať. Temná atmosféra, havranie vlasy či desivé rituály Morticie, jej manžela Gomeza a ich detí si rýchlo získali fanúšikov na celom svete. Aj v tomto prípade sa však potvrdilo, že skorá kariéra v zábavnom priemysle má dve strany. Svoje o tom vie aj Christina Ricci, predstaviteľka Wednesday, tajomného dievčaťa so zapletenými vrkočmi. Hoci svoju detskú kariéru neľutuje, pripisuje jej nejedno životné trápenie. Dnes herečka, ktorá 12. februára oslavuje 44. narodeniny, hovorí, že vďaka tomu objavila svoju vlastnú hodnotu.

Hollywood ju poznačil

Ako uvádza Hollywood Reporter, rodáčka z americkej Kalifornie priznala, že účinkovanie v Hollywoode ju poriadne poznačilo. Rada navštevovala bujaré večierky a pre svoju komplikovanú povahu sa často hádala s otcom. Skorá popularita (v prvom filme o rodine Addamosovcov sa objavila ako 11-ročná) ju v dospelosti naviedla aj na rozhodnutia, ktoré podľa jej slov neboli stopercentne zdravé.

Odkazuje tým najmä na svoj vzťah s bývalým manželom Jamesom Heerdegenom, ktorému svoje áno povedala v roku 2013. „ Nemôžem hovoriť za všetkých, ale trvalo mi dlho, kým som si priznala, čo sa deje a ako by sa to malo volať,“ hovorí Christina, ktorá si po boku bývalého manžela prežila peklo.

Popierala, že žije s tyranom

To, že žije vo vzťahu s tyranom, však dlho popierala. „Popieranie je veľmi silné. Samozrejme, nechcete akceptovať, že sa deje to najhoršie. Takže mi trvalo naozaj dlho, kým som si to uvedomila,“ dodala herečka. Hoci o jeho sklonoch k násiliu vedela už pred pandémiou, karanténa a šíriaci sa vírus jej nádej na útek od agresora skomplikovali.

V roku 2021 definitívne podala žiadosť o rozvod a súd jej bývalému manželovi udelil zákaz priblíženia sa. „ Neľutujem sa. Nemám ani chuť povedať, že to bola pre mňa naozaj ťažká cesta,“ hovorí dnes spokojná herečka. „ Každý má svoje osobné problémy. Tieto boli moje a boli o nájdení mojej vlastnej hodnoty, postavenia, sily a moci,“ dodáva.

Jediná možnosť je zachrániť sa

