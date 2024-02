Roky nebola zamilovaná a žila pre prácu. Danica Nejedlá našla šťastie vtedy, keď ho najmenej čakala

Priznala, že nikdy nebola tou, ktorá by naháňala potenciálneho manžela.

Pracovala 12 hodín denne, mala povesť vorkoholičky a otvorene hovorila, že celé desaťročie nebola zamilovaná. Všetko sa zmenilo, keď do jej života nečakane prišiel istý muž. Moderátorka Danica Nejedlá, ktorú diváci kedysi vídali na obrazovkách Markízy ako Danicu Kleinovú, už jednu žiadosť o ruku v živote odmietla, no s Alexandrom bolo všetko iné. Hoci medzi nimi nepreskočila iskra lusknutím prsta, ako 45-ročná sa nakoniec postavila pred oltár a povedala mu svoje áno. S manželom prekonali reči o tom, že zničila jeho rodinu a zvládli aj to, že sa nestala mamou.

Danica Nejedlá s manželom Alexandrom. Foto: TASR

Inžinierka v banke

Už ako malé dievča si zobrala atlas sveta, paličku do ruky a hrala sa na hlásateľku. Stále ju bavilo niečo vysvetľovať a hovoriť, no nakoniec sa rozhodla, že pôjde do sveta obchodu a časy s imaginárnym mikrofón brala len ako nevinnú detskú zábavu.

Danica Kleinová študovala na Ekonomickej fakulte, kde sa z nej stala inžinierka a krátko po štátniciach pracovala v banke v Handlovej. Práve mala dosť svoj prvý byt, pričom okrem práce v banke každú nedeľu v regionálnom rádiu moderovala vlastnú reláciu o varení. Práve tam zistila, že sen o moderovaní je stále v nej.

„Tam som sa postupne učila narábať s hlasom a rozprávať. No a keď som videla, že televízia Markíza robí konkurz, tak som sa prihlásila. Potajomky. Okrem dvoch ľudí o tom nikto nevedel,“ prezradila pre Nový Čas Danica, ktorá sa ako 26-ročná do Markízy prihlásila len z čistej zvedavosti. Chcela vraj vedieť, ako to tam vyzerá zvnútra.

Toto si fakt chcela?

Na to, ako prišla v roku 1998 prvýkrát do televízie, si dodnes pamätá aj Henrich Krejča. „Vysoká, krásna dáma s nekonečne dlhými nohami a nekonečne urozprávaná,“ spomínal v Reflexe Henrich Krejča na prvé momenty, keď spoznal Danicu. Tá priznala, že bola síce neskúsená a mladá, ale mala veľkú chuť pracovať. Neverila však, že by ju mohli do Markízy zobrať.

