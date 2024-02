Myslela si, že so Skrúcaným spolu zostarnú. Zuzana Tlučková napokon objavila šťastie v živote bez muža

Hovorím si - čo chlap, to problém a ja už ďalšie problémy nepotrebujem, priznala obľúbená slovenská herečka.

Na televíznych obrazovkách, v divadle aj v dabingu sa prezentuje najmä ako komediálna herečka, no dokáže stvárniť aj vážne postavy. Zuzana Tlučková, ktorá 9. februára oslávila 62. narodeniny, otvorene hovorí o svojej kariére, no aj o súkromných veciach, ktoré zažívala za zatvorenými dverami. Ako povedala pre denník SME, svoje si už odsmútila a odplakala a dnes už spomína len na pekné veci. Nevracia sa k starým ranám, ktoré jej spôsobil rozvod so Štefanom Skrúcaným a už 17 rokov si užíva single život bez muža.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/zuzkatluckovafanpage/photos/basw.Abr970SM8JKNsBrkZlAh2i6aomsMqU6u-HJ7AiZeMg8y9T44-1ytrs4T-6tHAkbYPz8xPRvj1YfyehCH2V8h56DGJ2VBRwteFU1yfHaH1k7p9MO49I_9WIXqkEd-YKXkFyBPbvIz6vUy7nV1ZToVSlbQ.625281890993892.10213829249828689.1935652949866933.356286974972985.10213835815872836.625283287660419/1935652949866933/?type=1&opaqueCursor=Abot-apKUAHKwEwfsNcuWItsJj-T1JTAFYJ9GbpLysFNIGqs76zqMbkRhJuz9q12dZp58hDZ6ZM4mm91n_T5NRANitwDfBL_0gAQ0nMfWjGIxzYD4agURSvqsivwAKApLEo7BAJLVlVfyRc6uuRjiHHql8jek50T-RhCQQVOIyia6eOJXy59kJbRwC_XJW4u924e2-44dCUc6zDd6m16y9B_tnw4vTAfNNCKk8GCAr5k6Ac73JVNAh6zOXbfFMJ1kIPf1t-MEJp-21NQv9VT6WAG45ID0LR9pHznSS-VGabdK5UW4iQ85iPFoP8OoBteDMI4Rap5oSffeOc_9j3AHE-dn9vz0vmrgmurcOsa7OJVUhMJtH9YabgTJ7P8iuG_DTZNVPZPj-Kw0PNjuLHtdp1I3uiO9ZwMD78Kuk7Tk99f7IrLsnlhMKBAiDs49wNBsV72JD2D4GBKYN-_-MbhXTOP7QrvnEn1ce7K8o-kFbUPBhJwfaLvYmcNnK4KgSYtZ0gQTfNA84MKBQKiCxH_mRsDq_fnrmx53mphRo0ZHfQjFHSrLqoVteL_VINNa73_CFzdfDqDVOReS_Pes5kQyqlYSBcsLKLww50lQXfA6we6mxTGq5TMKxDKKYpxRBtViThnodf9bTQyP7Tap7r7ntVKZNVaqNJMPzfENxcIZ6Ibywir-AFKxv5JOrdKBooIqruu093x4CoExpNy_GyA0C4tyXQpr8G-3esveTZLJzbhMugsk8F7o2q3jHOT_4NRsDLzYv45P9yOc9AwHEgSYz9P3UHIprbhnACi7GlmfpZtA301C2a6ZPCdZ3xr7DBr7KwKKCWR_UWRRDInQdNscyQNpAsVhsABoZaHIenK1ItsqbYz_K6z_kh5JUGd0k733SbyTlNfIW6ktsXY2N09aXKp-8_UfZ4LzudeycHQ73IfpAXE4qDYhbpXy3Syk2lRH0P2tt-JobylL0CGsX8lJk7Sau6Kkjt-XeIsIRvQ2S2Cv9YlvR0mvpqaTnaLME9s6kotarlbIE3ZC4-QFy1zS8CRi7lEk8c2wGsOdCdRoyCRcofRTDTxMszLl4YxKANbgmYCffB8rGq8PydB-DxKQERJ8F3zjCd2xGmcngHbed6ChQ2zBMn7-Ae3Adz6dlljtZfWha52Xbc-Jeq2ZyWQb0ig&paipv=0&eav=AfZ6Wpu9Rpq3MLBdaSuUKsYPSF7t8jWgqDDxl9GQWaaxEdDrrAiWoVcfaSDvQi0CSoE&_rdr

Detská hviezda z Košíc

Zuzana Tlučková sa narodila v Košiciach, kde na sídlisku Luník IV prežila šťastné a spokojné detstvo, aj keď nemali veľa peňazí na vyhadzovanie. „Žili sme skromne, ako väčšina ľudí v tej dobe. Lenže vtedy k šťastiu nebolo treba veľa a to, čo sme potrebovali, to sme mali, nikdy nám nič nechýbalo,“ povedala v rozhovore pre Hospodárske noviny. Odmalička vedela, že raz bude herečkou.

Ako osemročná sa prihlásila na ľudovú školu umenia bez toho, aby o tom vedeli rodičia a rok chodila do školy tajne. Až potom prišla za jej rodičmi učiteľka, ktorá im oznámila, že ich dcéra má obrovský talent. Tlučkovci zostali v šoku, no dcéru ihneď podporili, prízvukovali jej však, že vždy musí myslieť aj na zadné vrátka. Tie napokon nepotrebovala.

Ako desaťročná nakrútila v košickej televízii prvú detskú inscenáciu a neskôr začala účinkovať v populárnej relácii Zlatá brána. Stala sa detskou hviezdou a sláva jej pomaly začala stúpať do hlavy, no jej mama ju ihneď usmernila. Vysvetlila jej, že herectvo je povolanie ako každé iné, len je viac na očiach. „A keď mi už pršalo do nosa, tak mi po ňom klepla,“ priznala pre SME herečka, ktorú jej vášeň doviedla až na Vysokú školu múzických umení.

Práve tam spoznala Štefana Skrúcaného, ktorého si neskôr vzala za muža - keď sa pritom spoznali, ďalšie tri roky okolo seba chodili bez akéhokoľvek záujmu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=281528952754202&set=bc.Abrwtb9UzAcrffakHRKQxyk_KvRmVgSu8ho7_GyfDvN4OrIpPTsFrEsBIOh4RiOHg924uFWLzpmdP6iRcryjkNYutnr7gdWOePkRu7iByttS5t2Rw-4kggj8Mf7O6cV5GpzKr3JvvHq1TTOrDZspiB8E&opaqueCursor=Abq2-faUmaN8KolhknNubLPEALNbv1F9RdymC7K0zq7gILd4wJ5xWx2OSBraZEznIUu1yV91wBrMqv81LGCB9Y8JirK16B5yxaqM1zChOVu-tC_TXOd2XFiEYWwlLrQEqtqr9ftVdyhRkTqd1oDfFQNSqDSyhaUW-fJlP9OLBaVh3Q6Ol-55uzXy2GNqLNgQbx4y58IP6FQ-YPuy-BV_ZTYjd6-a1m9cDEREqBVGIQIoayeYU8ljKYcuoq6feuCl-NPYGqwvGQNxQzqEEHw911PPS6IvL_TmjQ2XnCiHzztFKB26V6VgN2VZEkOFtUXkUaKTV1GuwG2zKPGv94sDfElcBdJ-lBXIZjrQL45PRtyDKA7bnl2e7IpUcaESNgg8p1UZci-wGj3BztbN1HYPjmrpfdpHVIL2R3XtkURZ2kQMvGHi9BBVutL1nPF8f5PXio5Qt3sii98iwUX1rD22XnzwGH8p2XFDqRrtvSC79uY7fZLfPDR0vi9ufRBTAz1fjFersHajgt2bTNzRgfvKwZBb0J7aH4-ldX_sraNoX5tCGG4FkBlUFx8sbtVDEr5WvLN5OukIIc6LGFwZ885JBERR

Myslela si, že je nafúkaný krásavec

Článok pokračuje na ďalšej strane: