Nevie mu povedať nie. Manželka Martina Škrtela prezradila, že lepšieho otca si ich synček nemohol želať

Život bývalej futbalovej hviezdy Martina Škrtela pripomína miestami rozprávku. Chlapcovi, ktorý vyrástol na dedine na Považí, sa totiž nesplnil len jeho futbalový sen, ale aj ten o životnej láske a rodine. S manželkou Barborou vychovávajú synčeka Mattea - ako vraví jeho polovička, lepšieho otca, ako je Martin, si ich milovaný chlapček priať ani nemohol.

Presvedčil ju, že je iný

Barbora je jeho prvou láskou a hoci ho spočiatku odmietala, nakoniec si ju získal a aj po 16 rokoch vzťahu má oči len pre ňu. V dokumente Martin Škrtel: Buď, alebo, ktorý mapuje futbalistovu kariéru aj jeho súkromný život, jeho manželka dojímavo opísala, aký je Martin Škrtel otec.

Martin sa do svojej prvej a dodnes aj jedinej lásky zamiloval ešte ako mladík. No Barbora ho spočiatku odmietala, s futbalistami totiž nechcela mať nič spoločné. „Som rád, že som ju presvedčil, že ja som iný,” zaspomínal si spokojne v šou Petra Marcina Neskoro večer.

Lepšieho otca si nemohol želať

Dnes tvoria Škrtelovci harmonický pár a vychovávajú syna Mattea. Podľa Barbory by si ich syn vraj nemohol želať lepšieho otca ako je Martin. „Obetavý, zábavný, síce by mohol byť niekedy trošku viac prísny, ale naozaj dokonalý otec,“ hovorí vo filme o svojom manželovi Barbora.

A občas má z oboch pocit, že sú ako dvaja bratia. „Nevie povedať Matteovi na nič nie. Dokáže s ním stráviť aj 24 hodín, keby Matteo potreboval a chcel sa hrať, tak on to pre neho urobí,“ dodáva ďalej. Matteo a Martin majú otvorený a kamarátsky vzťah, no zároveň veľmi blízky a pevný.