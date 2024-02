8 spotrebičov, ktoré by nemali chýbať v každej kuchyni

Práve preto si zaslúži byť vybavená tými najlepšími spotrebičmi, ktoré vám umožnia plnohodnotne si užiť každý moment strávený v tomto prostredí plnom inšpirácií.

Či už sa chystáte na renováciu vašej kuchyne alebo len hľadáte spôsoby, ako si zjednodušiť život a získať viac času na to, čo je pre vás skutočne dôležité, môžete sa nechať inšpirovať našim výberom šikovných pomocníkov do kuchyne. Predstavujeme vám 8 spotrebičov, ktoré by mali byť súčasťou každej kuchyne a rozhodne vám ušetria množstvo času a zároveň spríjemnia prípravu obľúbených jedál.

1. Rýchlovarná kanvica s inteligentnými funkciami

Rýchlovarná kanvica je neodmysliteľným prvkom každej dobre vybavenej kuchyne a to z niekoľkých dôvodov. Jej hlavnou výhodou je samozrejme, rýchle a efektívne zohriatie vody pri príprave čaju, kávy či polievok. Moderné rýchlovarné kanvice však ponúkajú oveľa viac, ako len jednoduché zohrievanie vody.

Ak ste napríklad milovníkom čaju, iste viete, že správna teplota vody je pre jeho prípravu kľúčová. S možnosťou nastavenia presnej teploty vody vám rýchlovarná kanvica umožní pripraviť čaj presne podľa vašich predstáv. Niektoré modely navyše disponujú farebným LED indikátorom, ktorý vám umožní jednoducho monitorovať teplotu vody a zabezpečiť tak dokonalý výsledok.

Ďalšou skvelou funkciou je tiež automatické vypnutie po dosiahnutí varu, čím kanvica šetrí energiu a zároveň zaručuje bezpečnosť prevádzky. S modernou rýchlovarnou kanvicou je váš čas v kuchyni efektívne využitý a príprava vašich obľúbených nápojov je skutočne rýchla a jednoduchá, čo oceníte najmä vtedy, ak sa ráno ponáhľate a potrebujete rýchlo naštartovať deň.

2. Kávovar so zabudovaným mlynčekom na kávu

Mnohí z nás si nevedia predstaviť začiatok dňa bez lahodnej kávy. Nemusíte však hneď utekať do kaviarne, pretože si viete pripraviť kvalitnú kávu aj doma a vytvoriť si tak príjemný ranný rituál s pocitom, že ste si tento obľúbený nápoj pripravili sami v pohodlí domova.

Najpopulárnejším kávovarom je jednoznačne kávovar s integrovaným mlynčekom na kávu, ktorý ponúka jednoduchú obsluhu, rýchlu prípravu a istotu vždy dobre pripraveného kávového nápoja. Jeho výbava zahŕňa aj také funkcie, ako je nastaviteľná hrúbka mletia, integrovaný zásobník na mlieko či parná tryska na vytvorenie krémovej peny z mlieka, vďaka ktorej si môžete dopriať lahodné cappuccino či caffe latte. Pre kávových gurmánov je tiež k dispozícii funkcia nahrievania šálok, ktorá zabezpečí, že si svoju kávu vychutnajú vždy v správne zohriatej šálke.

Či už si zvyknete dopriať kávu ráno pred odchodom do práce alebo preferujete poobedný relax po náročnom dni s cappuccinom, alebo vás dokonca prekvapí návšteva počas víkendu, kávovar s modernými funkciami vám poskytne tú správnu dávku kofeínu a pohodlia vždy, keď ju budete potrebovať.

3. Teplovzdušná fritéza – zdravé a chutné jedlá bez oleja

Teplovzdušná fritéza je ideálnou voľbou pre tých, ktorí obľubujú smažené jedlá, ale sú zároveň zameraní na zdravý životný štýl a obmedzenie množstva použitého oleja. Tento revolučný doplnok do modernej kuchyne navyše prináša širokú škálu ďalších výhod a moderných funkcií.

S dotykovým LED displejom a odolnou povrchovou úpravou proti odtlačkom prstov je teplovzdušná fritéza nielen jednoduchá na ovládanie, ale aj ľahko udržateľná v čistote. Vnútorný kôš je vhodný na umývanie v umývačke riadu, čo zjednodušuje jeho čistenie a údržbu.

Vďaka časovaču s automatickým vypnutím a indikátorom dosiahnutia požadovanej teploty zabezpečuje fritéza presnú a bezpečnú prípravu jedál. S množstvom prednastavených programov dokáže tento spotrebič pripraviť lahodné jedlá v priebehu niekoľkých minút.

Teplovzdušná fritéza je preto jedným z tých spotrebičov, ktoré by rozhodne nemal chýbať v modernej kuchyni, pretože vám dokáže pripraviť chutné a zdravé jedlá za krátky čas.

4. Kuchynský robot – univerzálny pomocník do kuchyne

V porovnaní s jednoduchými mixérmi, ktoré sú obmedzené na mixovanie a šľahanie, kuchynský robot ponúka výrazne väčšiu flexibilitu a viac možností pri príprave jedál. Okrem základných úloh, ako je miešanie a miesenie cesta, mletie mäsa, mixovanie, šľahanie a strúhanie, je kuchynský robot skutočným univerzálnym nástrojom v kuchyni. S rozšíriteľným príslušenstvom, ako je napríklad nadstavec na spracovanie rôznych druhov potravín, ponúka ešte väčšiu variabilitu.

Kuchynský robot vám umožňuje pripravovať viacero jedál súčasne, čím ušetríte čas a námahu. Napríklad, zatiaľ čo robot mixuje omáčku, vy môžete mať voľné ruky na iné úlohy, ako je varenie cestovín alebo príprava ďalších ingrediencií. Okrem toho dokáže tento multifunkčný pomocník zvládnuť aj ďalšie výzvy, ako je krájanie zeleniny, príprava cesta na pečenie a dokonca aj vytváranie cestovín.

Ak hľadáte spoľahlivý spotrebič, ktorý dokáže zvládnuť viacero úloh s minimálnym úsilím, kuchynský robot vás prekvapí všestrannosťou a skvelým výkonom.

5. Mixér na smoothie podporí váš aktívny životný štýl

Z radu šikovných pomocníkov na mixovanie sa určite oplatí investovať do smoothie mixéra, ktorý je ideálnym prostriedkom pre udržiavanie zdravého životného štýlu. Smoothie nápoje sú omnoho lepšou alternatívou oproti ovocným šťavám, pretože dokážu telu rýchlo doplniť nielen energiu, ale aj dôležité živiny. Pre prípravu smoothie však potrebujete okrem kvalitných surovín aj spoľahlivý smoothie mixér.

Smoothie nápoje sú vytvorené z rozmixovaného ovocia, zeleniny, orechov alebo semienok, čo z nich robí bohatý zdroj vitamínov, minerálov a vlákniny. Ich obsah poskytuje nielen energiu, ale aj potrebné živiny bez prídavných látok. Navyše, svoje lahodné smoothie si ľahko môžete vziať so sebou do práce, do školy alebo na cesty, čím si zabezpečíte zdravý a výživný nápoj kedykoľvek a kdekoľvek. Stačí len uzavrieť nádobku, v ktorej ste smoothie pripravili, pomocou pribaleného viečka.

6. Elektrický hrniec - expert v príprave akéhokoľvek jedla

Ak hľadáte spoľahlivý nástroj na zjednodušenie prípravy jedál a zároveň chcete ušetriť čas, elektrický hrniec je práve to, čo potrebujete. Vďaka svojej univerzálnosti dokáže elektrický hrniec nahradiť mnoho iných spotrebičov v kuchyni, čím šetrí miesto v kuchyni a vaše financie. Okrem klasického varenia a pečenia vie tiež variť na pare, smažiť a grilovať. To znamená, že s týmto jediným zariadením môžete pripraviť takmer všetky druhy jedál, od polievok a príloh až po hlavné chody a dezerty.

Elektrický hrniec je skvelým spoločníkom nielen v domácnosti, ale aj pri kempovaní, na chalupe či na dovolenke v karavane. Každý, kto ocení jednoduchosť, všestrannosť a efektivitu pri príprave jedál, bude nadšený z tohto praktického spotrebiča.

7. Mikrovlnná rúra – nahradí hneď niekoľko spotrebičov

Mikrovlnné rúry sú známe tým, že dokážu rýchlo zohriať alebo rozmraziť jedlo. Avšak s modernými funkciami, ktoré teraz ponúkajú, sú schopné nahradiť niekoľko spotrebičov v kuchyni. Okrem klasického ohrevu a rozmrazovania vedia tiež grilovať, piecť a variť pomocou pary, čo znamená, že si môžete pochutnať na rôznorodých jedlách vďaka jednému kompaktnému spotrebiču.

Ak máte obmedzený priestor v domácnosti a uvažujete nad jedným multifunkčným pomocníkom, mikrovlnná rúra s modernými funkciami je skvelou voľbou. Ušetríte množstvo času a peňazí a získate spoľahlivý spotrebič, ktorý zvládne viacero úloh.

Mikrovlnná rúra nezaberá veľa miesta, a ak sa rozhodnete pre vstavaný model, ušetríte ešte viac priestoru a vaša kuchyňa získa jednotný a elegantný vzhľad.

8. Sendvičovač pre neodolateľne chrumkavé raňajky a večere

Začnite váš deň chutnými raňajkami vďaka šikovnému sendvičovaču, ktorý dokáže oveľa viac, ako len pripraviť toasty. Jeho univerzálne funkcie vám umožnia pripraviť jedlo na celý deň či už ide o raňajky, desiatu alebo večeru. S týmto šikovným spotrebičom ušetríte čas nielen v rannom zhone, ale aj večer, keď prídete domov unavený z práce. Chrumkavý toast s tými správnymi ingredienciami vás určite poteší.

Multifunkčný sendvičovač vie vďaka ďalšiemu príslušenstvu pripraviť aj populárne panini, grilované mäso, prepečený syr či chrumkavú zeleninu. Vaflovacia pečiaca doska vám umožní vytvoriť chutné domáce vafle a s detskými platničkami môžete prichystať originálne sendviče v tvare smajlíkov alebo iných obrázkov, čím zaručíte, že jedlo bude nielen chutné, ale aj zaujímavé na pohľad. Neprehliadnite ani platničku v tvare kolieska, ktorá je vhodná na prípravu mini palaciniek či vajíčok.

Sendvičovač dokáže rýchlo a jednoducho pripraviť chutné a zdravé jedlá pre celú rodinu a práve preto by mal zastávať svoje miesto v každej modernej kuchyni.

Na záver

Predstavili sme vám 8 skvelých spotrebičov, ktoré by rozhodne nemali chýbať v žiadnej modernej kuchyni. Vďaka týmto úžasným pomocníkom si užijete prípravu jedál s ľahkosťou a eleganciou a zároveň získate viac času na svoju rodinu a priateľov.