Tipy a triky ako pripraviť záhradu na jar

V prvom jarnom mesiaci je potrebné dopriať záhrade špeciálnu starostlivosť, ktorá zaručí bohatú úrodu a krásne záhony. Viete, čím začať a ako postupovať?

Pripravte si náradie

Skôr ako sa začne sezóna je potrebné vyhradiť si čas aj na prípravu záhradného náradia. Dôkladne ho skontrolujte, očistite, naolejujte a nabrúste. Pri všetkých rezných nástrojoch, mechanických, elektrických ako aj benzínových, je potrebné použiť čistiaci sprej na čistenie nožov. Elektrické náradie zapojte do elektriny a skontrolujte jeho funkčnosť. Benzínové môžete taktiež preštartovať. Ak zistíte, že vám nejaké náradie chýba, prípadne potrebujete náhradný diel, v predstihu si stihnete ešte dokúpiť všetko potrebné.

Prvým krokom je dôkladné čistenie

Hneď po zime je potrebné odstrániť všetky nečistoty, vrátane popadaného lístia či kameňov. Napadané lístie môžete pohrabať, ale omnoho rýchlejšie vám to pôjde ak použijete fukáre na lístie. V prípade, že bude listov menej môžete ich povysávať do vaku, ak ich bude viac jednoducho ich funkciou fúkania nahrniete na kopu. Okrem trávnika s nimi vyčistíte aj odkvapy.

Nečistoty je potrebné odstrániť aj zo záhonov. Vytrhajte z nich staré vyschnuté rastliny a v prípade ak už nehrozia silné mrazy môžete odstrániť aj zimnú nástielku. Ak sa chcete zbaviť menších kríkov použite krovinorezy. Poradia si aj s náletovými drevinami.

Nezabudnite uvoľniť miesto pučiacim cibuľkám a prípadne dosypať substrát tam, kde chýba. Dôkladne okopte zeminu a aplikujte hnojivo. Vyberajte rýchlo pôsobiace hnojivá s dostatočným obsahom dusíka, ale skvelou alternatívou je aj organické hnojivo.

Ošetrenie a revitalizácia trávnika

Na trávnikoch je zvlášť na jar rozšírený mach, ktorý z neho odoberá výživu a potlačuje rast trávy. Aby sa ku korienkom dostalo viac svetla, vlahy a živín, je nesmierne dôležité odstrániť staré rastlinné zvyšky pomocou vertikutátora. Jarné vertikutovanie sa vykonáva v druhej polovici marca alebo začiatkom apríla. Dôležité je, aby bol trávnik mierne vysušený a teda nie vlhký, aby nedošlo k radikálnemu narušeniu porastu. Rovnako sa vyhnite prevzdušňovaniu aj počas ostrého slnka, aby tráva nevyschla.

Ak máte menšiu až stredne veľkú plochu trávnika úplne stačia elektrické vertikutátory, ktoré sú ľahké a jednoducho ovládateľné. Naopak benzínové varianty sa hodia na väčšie a členité trávnaté plochy, ale sú ťažšie. Prvýkrát sa odporúča prevzdušnenie trávnika po dvoch rokoch od založenia, aby bola tráva dostatočne zakorenená. V opačnom prípade riskujete vytrhnutie aj zdravých trsov trávy. Prevzdušnenie nie je vhodné ani v prípade ak je trávnik slabý a riedky, aby ste mu radikálnym zásahom ešte viac neuškodili.

Pred samotnou vertikutáciou musíte vytiahnuť kosačky, pretože trávnik by mal mať čo najmenšiu výšku. Po kosení je ho dobré nechať pár dní oddýchnuť a až potom vykonať vertikutáciu. Počas práce s vertikutátorom prechádzajte najskôr rovno jedným smerom, a potom kolmo na predchádzajúci smer. Nezabudnite ani na vhodnú rýchlosť. Nemali by ste ísť ani príliš pomaly, ani príliš rýchlo. Pomalé tempo môže spôsobiť vyrezávanie aj zdravej časti trávy a pri rýchlom tempe je zase vertikutácia nedostatočná. Najvhodnejšie tempo je rýchlosť prirodzenej chôdze. Hĺbka prerezávania by mala byť nastavená na 2 až 4 milimetre, aby sa predišlo hlbokému zarytiu nožov do pôdy.

Po skončení prevzdušňovania holé a riedke miesta dosejte trávnym osivom a následne aplikujte trávnikové hnojivo s obsahom dusíka, ktorý podporí rast a rozmnožovanie trávy.

Jarný rez ovocných stromov a kríkov

Ďalšou dôležitou súčasťou jarnej prípravy je strihanie stromov, kríkov ako aj okrasných tráv. Najdôležitejším krokom je odstránenie všetkých chorých a polámaných konárov. Vďaka takémuto vyčisteniu strom omladíte a prevzdušníte. Okrem zničených vetiev je potrebné odstrániť aj konáriky rastúce príliš dohora ako aj všetky výhonky z kmeňa, ktoré zbytočne oberajú strom o výživu.

Čo sa týka všeobecných zásad rezu, jadroviny ako jablone či hrušky, drobné ovocie ako sú ríbezle, maliny a egreše, je potrebné strihať keď sú ešte vo vegetatívnom kľude okolo 10. až 15. marca. Kôstkoviny sa strihajú začiatkom apríla, kedy už začína prúdiť miazga alebo hneď po zbere úrody.

Existujú 4 druhy rezov a to :

Výchovný rez sa robí od prvého až do piateho roku od vysadenia stromu, pričom sa výhonky skracujú o dve tretiny. Cieľom je určiť základný tvar koruny a nosných vetiev.

sa robí od prvého až do piateho roku od vysadenia stromu, pričom sa výhonky skracujú o dve tretiny. Cieľom je určiť základný tvar koruny a nosných vetiev. Zmladzovací rez podporuje vitalitu a vykonáva sa najmä na starších stromoch, ktoré rodia veľkým počtom malých, ale menej kvalitných plodov.

podporuje vitalitu a vykonáva sa najmä na starších stromoch, ktoré rodia veľkým počtom malých, ale menej kvalitných plodov. Udržiavací rez je v podstate pravidelný rez, ktorým sa odstráni prehustenie. Správnym prevedením dokážete regulovať rodivosť a môžete sa tešiť na väčšie a kvalitnejšie plody.

je v podstate pravidelný rez, ktorým sa odstráni prehustenie. Správnym prevedením dokážete regulovať rodivosť a môžete sa tešiť na väčšie a kvalitnejšie plody. Tvarovací rez sa používa najmä na tvarovanie okrasných stromov a kríkov.

Na odstránenie mladých a slabých konárikov použite nožnice. Na silné a staré konáre môžete použiť ručnú pílu. Vhod prídu aj šikovné akumulátorové píly či akumulátorové prerezávače s teleskopickou rukoväťou, ktoré sú rovnako výkonné ako benzínové náprotivky, ale podstatne tichšie, ľahšie a ekologickejšie.

Po tom, ako strom vyčistíte od všetkých zničených vetiev, sa môžete pustiť do presvetľovania. To je takisto veľmi potrebný krok, pretože presvetlenie pomáha aj pri problémoch so škodcami a chorobami. Po strihaní nezabudnite všetky čerstvé rany natrieť balzamom alebo štepárskym voskom. Inak sa stanú vstupnou bránou pre najrôznejšie drevokazné huby. Potom ako stromy ostriháte, prekyprite pod nimi pôdu a pohnojte jarným hnojivom.

Skvelými pomocníkmi ako ďalej zužitkovať biologický odpad sú záhradné drviče konárov. S ich pomocou si môžete vytvoriť štiepky, ktoré sú nevyhnutným materiálom do kompostu, ale možno ich využiť ako mulčovaciu zmes do skalky, prípadne poslúžia aj na vykurovanie.

Výsadba nových rastlín a stromov

Stromčeky a kríky môžete vysádzať ako na jeseň, tak aj na jar. Jarná výsadba je vhodnejšia najmä pri teplomilných druhoch, ako sú marhule, egreše, orechy, broskyne či vinič. S výsadbou nezačínajte skôr ako koncom februára. Zem musí byť rozmrznutá aspoň do hĺbky 50 cm. Marec je vhodným obdobím aj na vysádzanie malín a čučoriedok, a od polovice tohto mesiaca sa dá vysievať šalát, hrášok, mrkva, petržlen, špenát, ale aj skoré zemiaky a jahody.

Môžete tiež vysadiť rastliny, ktoré kvitnú na jar, ako napríklad tulipány, narcisy, alebo hyacinty.

Nezabudnite ani na skleníky

Ak máte skleník, marec je správnym mesiacom na jeho údržbu. Po zime by ste ho mali zbaviť všetkých zvyškov starých rastlín. Môžu sa v nich nachádzať škodcovia, ktorý by zničili pôdu alebo napadli zdravé plody. Samotnú pôdu v ňom stačí meniť každých 5 rokov. V marci však nezabudnite pôdu nakŕmiť hnojivom. Ďalším krokom je čistenie. Na umytie postačí roztok vody so saponátom a octom. Okrem stien a okien umyte aj konštrukciu skleníka, pretože v jemných škárach môžu prezimovať roztoče a vošky. Nezabudnite skontrolovať aj samotnú konštrukciu a v prípade poškodenia vykonajte potrebné opravy.

Na záver likvidácia škodcov

Ničenie prezimujúcich škodcov je dôležitou súčasťou celoročnej ochrany ovocných a okrasných drevín, pretože škodcov zasiahnete v štádiu vajíčok alebo lariev, teda ešte skôr, než spôsobia väčšie škody. Skoro na jar, ešte pred kvitnutím stromov je potrebné aplikovať predjarný postrek, ktorý slúži na ničenie škodcov prezimujúcich v štrbinách kôry a na konároch stromov. Používajte dvojfázové prípravky obsahujúce insekticídnu zložku a olejovú zložku. Počas aplikácie postrek nanášajte rovnomerne na celú drevinu. Pri starších stromoch myslite aj na všetky záhyby a priehlbiny v kôre, pretože tam sa škodcovia usadzujú na zimu najčastejšie.