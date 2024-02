TOP 5 spotrebičov, do ktorých sa oplatí investovať

Vedeli ste, že investíciou do niektorých spotrebičov môžete ušetriť náklady za energiu, ale aj množstvo času pri ich čistení? V našom článku sme si pre vás pripravili niekoľko tipov na spotrebiče, do ktorých sa oplatí investovať.

Umývačka riadu

Pre mnohých ľudí je umývačka riadu neodmysliteľným pomocníkom v každodennom živote, avšak ešte stále existuje veľa domácnosti, ktoré jej výhody neobjavili. Umývačka riadu je efektívny nástroj na čistenie riadu, hrncov, plechov alebo príborov, ktorý sa postará o všetko za vás. Stačí, aby ste do nej špinavé riady vložili, pridali tabletu, stlačili tlačidlo a počkali, kým umývačka umyje riady za vás.

Okrem toho, že vám umývačka riadu ušetrí veľa času, výrazne tiež zníži vašu spotrebu vody. Pre lepšiu predstavu, štvorčlenná rodina pri bežnom umývaní riadu ručne spotrebuje viac ako 60 litrov vody. Umývačky riadu majú spotrebu vody na jeden cyklus približne 10 až 12 litrov, najúspornejšie modely minú 6 až 8 litrov na jeden cyklus.

V e-shope Planeo.sk zakúpite umývačky riadu rôznych výrobcov. Na výber sú voľne stojace, ale aj vstavané modely, ktoré dokážete dokonale zladiť s vašou kuchynskou linkou. Umývačky riadu si môžete prísť zakúpiť aj do kamenných predajní Planeo, kde vám s výberom radi pomôžu.

Pri výbere umývačky riadu vám odporúčame zamerať sa na niekoľko parametrov:

veľkosť

kapacita

spotreba

hlučnosť

funkcie a programy

Automatické práčky

V súčasnosti sú práčky povinnou výbavou každej domácnosti a život bez nich si vie predstaviť len málokto. Na výber sú vstavané alebo voľne stojace modely, ktoré sa líšia viacerými parametrami vrátane spôsobu otvárania dvierok, hlučnosťou, funkciami a spotrebou vody a elektriny.

Práve pokročilé funkcie a nízka spotreba vody a energie v práčke dokážu zabezpečiť jej ekonomickú prevádzku, ktorá sa prejaví aj na vašom rozpočte. Tieto moderné technológie sú navrhnuté tak, aby minimalizovali spotrebu vody a energie počas každého cyklu prania, vďaka čomu sa vám investícia do úsporných modelov najmä pri častom praní zaručene vráti.

Informácie o spotrebe práčky nájdete na energetickom štítku, najúspornejšie práčky majú energetickú triedu A. Na energetickom štítku sa tiež dočítate, akú spotrebu energie má práčka v kWh na 100 štandardných pracích cyklov, aké je jej maximálne zaťaženie alebo vážená spotreba vody v litroch na jeden prevádzkový cyklus.

Novú práčku si môžete vybrať na e-shope Planeo.sk alebo priamo v kamennej predajni. Na výber sú desiatky modelov, pred výberom si skúste premyslieť, či máte záujem o:

vstavanú alebo voľne stojacu práčku

s otváraním z vrchnej alebo z prednej strany

či potrebujete úzku práčku alebo vám budú stačiť štandardné rozmery

aké funkcie pri praní využijete.

Správne zvolené spotrebiče môžu nielen šetriť energiu, ale aj zjednodušiť čistenie, čo v konečnom dôsledku šetrí váš čas. Úprimne dúfame, že pre vás boli tieto tipy prínosné a veríme, že sa pri výbere nových spotrebičov zamyslíte najmä nad ich spotrebou a funkciami, ktoré prinášajú skvelú hodnotu za investované peniaze.

Samočistiace rúry na pečenie

Čistenie rúry na pečenie je zdĺhavou činnosťou, ktorej sa však dá veľmi rýchlo predísť. Na trhu nájdete takzvané samočistiace rúry, ktoré nie je nutné intenzívne čistiť a čas, ktorý ste predtým strávili čistením rúry môžete využiť úplne inak. Samočistiaci systém má niekoľko výhod, pravidelne odstraňuje nečistoty a mastnotu, čo zabraňuje ich hromadeniu a vzniku nepríjemných pachov. Čistá rúra efektívnejšie prevádzkuje teplo, čo prispieva k lepšej energetickej účinnosti a má za následok zníženie nákladov na prevádzku.

Samočistiace rúry podľa spôsobu čistenia rozdeľujeme na:

katalytické

pyrolytické

Katalytické vs. pyrolytické samočistiace rúry

Katalytické rúry majú steny pokryté špeciálnymi zlúčeninami, ktoré absorbujú mastnoty. Ich čistiaci proces funguje pri nižších teplotách okolo 200 °C. To znamená, že sú energeticky efektívnejšie a čistia rýchlo, väčšinou za približne 25 minút. Napriek tomu nie sú vždy schopné úplne odstrániť všetky nečistoty, čo môže vyžadovať ručné dokončenie čistenia.

Na druhej strane pyrolytické rúry využívajú extrémne vysoké teploty (480 - 530 °C), aby premenili mastnoty a nečistoty na popol. Ich proces čistenia trvá dlhšie, približne 2 až 3 hodiny, kvôli čomu sú energeticky náročnejšie. Výsledkom je však úplné odstránenie všetkých zvyškov, čo zabezpečuje vynikajúcu čistotu.

Rozhodnutie medzi týmito dvomi typmi závisí od individuálnych preferencií a potrieb. Katalytické rúry sú rýchlejšie a energeticky efektívnejšie, zatiaľ čo pyrolytické rúry zaručujú úplné čistenie za cenu dlhšieho procesu a vyšších nákladov na energiu.

Výhodou je, ak má vaša rúra funkciu parného čistenia, ktoré vám taktiež zjednoduší jej čistenie. Celý proces čistenia je jednoduchý, zvyčajne stačí do plechu naliať pohár vody, nastaviť program AquaClean a požadovanú teplotu. V rúre sa vytvorí para, ktorá postupne uvoľní zaschnuté mastnoty, ktoré následne stačí zotrieť suchou handričkou. V porovnaní s predošlými dvoma spôsobmi však nedokáže vyčistiť vašu rúru až tak dôkladne, a môže sa stať, že veľká časť práce ostane stále na vás.

No Frost chladničky

Ak aj vám spôsobuje námraza na chladničke zbytočné starosti, zainvestujte do chladničky s technológiou No Frost. Tá využíva ventilátor, ktorý vysušuje vlhkosť a zároveň sa postará o rovnomernú distribúciu vzduchu v celom priestore chladničky. Prebytočná vlhkosť je kanálikmi odvádzaná preč, vďaka čomu sa na vnútorných stenách chladničky netvorí žiadna námraza. No Frost technológia ďalej zabraňuje tvorbe baktérií a predlžuje čerstvosť potravín.

Technológia No Frost sa stala natoľko obľúbenou, že ju nájdete v rôznych modeloch chladničiek. Pri výbere zvážte, či máte záujem o voľne stojacu alebo vstavanú verziu chladničky a následne si môžete vybrať z niekoľkých typov:

monoklimatické beznámrazové chladničky

kombinované No Frost chladničky

americké No Frost chladničky

V prípade monoklimatickej beznámrazovej chladničky spočíva výhoda práve v jej veľkom chladiacom priestore, pretože mraznička nie je jej súčasťou. Tento typ chladničky je ideálny pre tých, ktorí potrebujú väčší priestor na chladenie potravín a nevyužívajú toľko mraziacej kapacity.

Čo sa týka kombinovanej No Frost chladničky, táto voľba je obľúbená u ľudí, ktorí potrebujú oddelený chladiaci a mraziaci priestor. Ponúka možnosť efektívneho využitia priestoru a umožňuje optimálne usporiadanie potravín.

Americká No Frost chladnička je skvelým riešením pre domácnosti s väčším počtom členov. Jej väčší objem poskytuje dostatok miesta na uskladnenie potravín a nápojov pre celú rodinu, a to všetko s moderným dizajnom a praktickými funkciami.

Každý z týchto typov No Frost chladničiek má svoje špecifické výhody a je navrhnutý tak, aby vyhovoval rôznym potrebám a preferenciám používateľov. Dostupné sú v niekoľkých farebných prevedeniach, čoraz obľúbenejšie sú nerezové, na výber sú však aj klasické biele, luxusné čierne a niektorí výrobcovia ponúkajú aj iné farebné kombinácie. V e-shope Planeo.sk si môžete jednotlivé No Frost chladničky porovnať medzi sebou a pri výbere vám poradia aj asistenti v predajniach.

Digestory

Postarajte sa o príjemnú a čistú atmosféru pri varení pomocou digestora, ktorý si šikovne poradí s nechcenými pachmi, dymom a parou, ktoré pri varení vznikajú. Ak nie je para pri varení odvetrávaná, môže spôsobiť kondenzáciu na stenách a nábytku, čo z dlhodobého hľadiska môže viesť napríklad k tvorbe plesní. Odsávač pár tiež zabraňuje tvorbe mastnoty a škvŕn na stenách a stropoch kuchyne, vďaka čomu bude vaša domácnosť krásne čistá a vyhnete sa častému maľovaniu.

Odsávače pár sa líšia vo svojom spôsobe odsávania, pričom môžeme rozlíšiť tri hlavné typy digestorov a ich metódy. Na výber sú recirkulačné digestory, ktoré filtrovaním vzduchu zachytávajú tuk a mastnotu a následne čistý vzduch vracajú späť do miestnosti. Tento typ digestora však úplne neodstraňuje zápach, čo znamená, že je potrebné miestnosť vetrať.

Druhým typom sú odťahové odsávače, ktoré sú vybavené uhlíkovými filtrami, ktoré vzduch čistia a vyvádzajú ho von z miestnosti. Avšak ich nevýhodou je, že uhlíkové filtre je potrebné pravidelne meniť, väčšinou aspoň raz za pol roka, aby bol zachovaný účinný výkon odsávača.

Kompromisom medzi týmito dvoma modelmi sú kombinované digestory. Tie ponúkajú kombináciu oboch metód odsávania, a to recirkuláciu aj odťah do komína. Týmto spôsobom umožňujú väčšiu flexibilitu a účinnosť pri odstraňovaní tuku, mastnoty a zápachu z kuchyne.

V e-shope Planeo.sk, ale aj v kamenných predajniach nájdete pestrý výber digestorov, záleží len na vás, pre aký spôsob odsávania sa rozhodnete. Na výber sú tieto digestory: