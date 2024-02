Za ženu si ju chcel zobrať už po týždni. Dano Dangl nechce vedieť, ako by to s ním bez Beáty skončilo

Vyštudoval herectvo, no sám hovorí, že je zlým hercom. Daniel Dangl, ktorý 5. februára oslavuje 49. narodeniny, premenil svoju hyperaktivitu z detstva na multitalent, vďaka ktorému sa stal úspešným moderátorom, scenáristom aj režisérom. Priznal, že ako čerstvý absolvent žil bohémskym životom doslova ako utrhnutý z reťaze a pevnú pôdu pod nohami mu dala až jeho manželka Beáta, s ktorou je viac ako 20 rokov.

Hercom vďaka láske

Bol hyperaktívne dieťa, ktoré nikdy neobsedelo na mieste. Rodičia ho prihlásili na plávanie, futbal, karate aj beh, no všade vydržal len chvíľu. Stále niečo vymýšľal, čo mu zostalo až do dospelosti. S humorom hovorí, že za to môže jeho mama.

„Je to nejaká vnútorná vrodená neuróza. Vraj so mnou moja mama spadla, keď som bol v brušku, v nejakom šiestom mesiaci. Možno je to dôsledok toho (smiech). Vtedy som sa jej nejako pohýbal v bruchu a odvtedy mám tendencie furt sa hýbať,“ spomínal pre Korzár Dano Dangl, ktorý sa ako dieťa venoval chvíľu všetkému a zároveň ničomu. Jeho najväčšou vášňou bolo fotenie a herectvo v Bielom divadle, kde hrávalu aj Diana Mórová či Andrej Bičan. Hercom sa stal Dangl náhodou kvôli dievčaťu, ktoré sa mu páčilo. Išlo o vtedy ešte len budúcu úspešnú herečku Danicu Jurčovú.

„Chodila do Bieleho divadla a stále mi hovorila, že tam musím ísť s ňou. A ja som šiel, začal som hrať a keď som skončil strednú školu, vzali ma hneď na dve vysoké – na ekonómku a na herectvo. No a čo si mladý chlapec vyberie? To jednoduchšie, tak som išiel na herectvo,“ povedal pre iDnes.cz Dangl, ktorého hyperaktivita neopustila ani na VŠMU. „Andreja Bičana zobrali ako prvého, mňa druhého, neviem, čo to bol za ročník,“ smial sa v tolkšou Neskoro večer.

Ako odtrhnutý z reťaze

