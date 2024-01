Dôležitý deň pre dvestotisíc Slovákov. Zbytočne prídete o 30 eur, ak rýchlo nespravíte túto vec

Na podanie daňového priznania (DP) k dani z motorových vozidiel (DzMV) zostávajú posledné dni. DP je potrebné podať a daň zaplatiť do 31. januára. Za nesplnenie tejto povinnosti sa môže daňovníkom vystaviť pokuta vo výške od 30 do 16 000 eur. Finančná správa (FS) rozposlala daňovníkom viac ako 194 000 predvyplnených DP k tejto dani a uľahčila im tak plnenie si uvedenej povinnosti. Uviedol to Radoslav Kozák, vedúci komunikačného oddelenia na Finančnom riaditeľstve SR.

Dôležitý dátum

Spresnil, že daňovník, ktorý v zdaňovacom období roka 2023 používal na podnikanie motorové alebo prípojné vozidlo kategórie L, M, N a O, je povinný podať DP k DzMV v lehote do 31. januára 2024. Daňovník predkladá DP na formulári, ktorý nájde na portáli FS. V tejto lehote je potrebné zaplatiť aj daň. Daňovník tak môže urobiť bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou.

Pri bezhotovostnom prevode je podľa neho potrebné označiť číslo účtu daňového subjektu, z ktorého sa platba uhrádza, číslo účtu správcu dane, na ktorý ide platba, variabilný symbol, sumu platby dane v eurách a eurocentoch a informáciu pre správcu dane, ak je to potrebné. Pri prevode je potrebné zadať číslo účtu vo formáte medzinárodného bankového účtu IBAN.

Predvyplnené daňové priznanie

Pri úhrade poštovou poukážkou je potrebné uviesť adresáta, ktorým je Finančné riaditeľstvo SR, odosielateľa, a to meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby / názov a sídlo právnickej osoby, číslo účtu správcu dane, na ktorý sa platba uhrádza, variabilný symbol, sumu platby v eurách a eurocentoch a informáciu pre správcu dane, ak je to potrebné. Všetky potrebné informácie vrátane platenia preddavkov na daň z motorových vozidiel nájdu daňovníci na portáli finančnej správy.

