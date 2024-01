VIDEO: Vodička vošla do protismeru, no nezľakla sa. Ihneď urobila niečo, za čo jej policajti zatlieskali

Urobila správnu vec aj napriek tomu, že jej teraz hrozí pokuta. Česká polícia na sociálnych sieťach zverejnila video, ako by sa mal zachovať každý, kto omylom vojde do protismeru. Stalo sa to aj vodičke v Brne, ktorá však neváhala a ihneď konala. Policajti jej za jej pohotovú reakciu zatlieskali.

Dramatická udalosť sa stala v pondelok krátko popoludní. „Na Merhautovej ulici v mieste prebiehajúcej rekonštrukcie cesty prehliadla dočasné dopravné značenie a omylom vošla do protismeru na výjazd z Husovického tunela,“ informujú strážcovia zákona. Žena si po chvíli všimla svoju chybu a so zapnutými výstražnými svetlami okamžite zastavila čo najbližšie ku krajnici.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/PolicieCZ/videos/1555063275329004/

Hoci vtedy nešlo okolo žiadne vozidlo, vodička sa rozhodla, že sa nebude riskantne otáčať sama. „Namiesto toho rýchlo kontaktovala tiesňové číslo 112 a požiadala o pomoc. Na miesto sa ponáhľali najbližšie policajné hliadky a na chvíľu zastavili premávku pri výjazde z tunela,“ píšu policajti. Vodička to rýchlo využila a s odstaveným automobilom v protismere sa bezpečne otočila do správneho smeru. Policajti jej konanie oznámili do správneho konania, kde jej hrozí pokuta za nerešpektovanie dopravného značenia.

Strážcovia zákona pripomínajú, že ak sa takéto niečo stane, vodič musí zachovať pokoj a okamžite zastaviť, ideálne na ľavej strane najpomalejšieho jazdného pruhu. Ak to nie je bezpečné, neoplatí sa riskovať a mal by zastaviť čo najbližšie k stredovej zábrane: „Vodič musí tiež zapnúť výstražné svetlá a skryť sa, najlepšie aj v reflexnej veste, za zvodidlá. V záujme bezpečnosti potom musí o svojej polohe informovať tiesňovú linku polície a počkať, kým príde najbližšia hliadka.“