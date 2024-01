Matka predala svoje štyri deti za dva doláre. Súrodenci desaťročia snívali o tom, že sa znovu stretnú

Príbeh, ktorý trhá srdce, no má šťastný koniec. Všetko sa to začalo v roku 1948. Fotografia zobrazuje tehotnú matku a jej štyri deti na priedomí ich domu. Je to jedna z posledných chvíľ, ktoré strávili takto spolu. Matka ich totiž predala a oni sa celý život usilovali, aby sa znovu stretli. To sa im napokon, hoci iba čiastočne, podarilo. Toto je príbeh súrodencov Chalifouxovcov, ktorí nemali ľahký život, no oni sa nevzdali.

Z blata do kaluže

Na verande sedia štyri deti manželského páru Raya a Lucille Chalifouxovcov. Matka sa odvracia tvárou od fotoaparátu, zatiaľ čo jej deti pokojne sedia. Pred dverami domu je zapichnutá tabuľa s nápisom „Štyri deti na predaj“. Na predaj bola šesťročná Lana, päťročná RaeAnn Mills, štvorročný Milton a len dvojročná Sue Ellen. Ako dlho bola značka pred domom, to nie je známe. Všetky deti na fotografii však boli do dvoch rokov predané rôznym rodinám. Matka neskôr predala aj Bedforda, ktorý sa narodil až po vytvorení fotografie.

RaeAnn Millsová. Foto: Wikipedia

Podľa opisu v novinách bol ich otec rodiny nezamestnaný a kvôli nedostatku peňazí ich mali vysťahovať z domu. Práve to prinútilo rodičov predať svoje deti. RaeAnn Mills a jej brat Millton boli predaní Johnovi a Ruth Zoetemanovým. Rodičia deťom zmenili mená na Beverly a Kenneth. Zoetemanovci mali farmu v meste De Motte a deti tam prežili tvrdé detstvo. Podľa spomienok RaeAnn Mills boli s bratom v stodole pripútaní reťazou a boli nútení pracovať dlhé dni na poliach. Malého Milltona náhradný otec nazýval otrokom a často ho mlátil.

Nikdy sa neospravedlnila

Na násilie začal chlapec reagovať čoraz prudšie. Sudca ho považoval za hrozbu pre spoločnosť a donútil ho ísť na psychiatrické oddelenie, kde strávil dlhé roky svojho života. So svojou biologickou matkou sa neskôr stretol iba raz. Pri stretnutí sa pobil s jej druhým manželom, preto ho z domu vyhodila. „Nikdy sa mi neospravedlnila za to, že ma predala. Bolo jej to úplne jedno,“ povedal Milton pre NY Post.

