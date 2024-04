Ako kresťanka prisahala Bohu, že vydrží. Martina Schindlerová rozvod už dnes nevníma ako zlyhanie

Na kastingu prvej speváckej šou Slovensko hľadá Superstar spievala presne 14 sekúnd a porota ju zastavila. „Môžeme to úplne skrátiť. Postupuješ do ďalšieho kola. Výborné je všetko – spev, vizuál, všetko dobré,“ povedali porotcovia vtedy 16-ročnej Martine Schindlerovej, ktorá si dala jediný ciel – byť v súťaži čo najdlhšie. Spev brala vždy ako povolanie za odmenu, no s príchodom materstva sa jej priority úplne zmenili a na takmer celú dekádu sa stiahla do úzadia. Martina Schindlerová našla nový životný impulz až po rozvode, ktorý jej ukázal, že človek má život vo vlastných rukách.

Talent po babičke

Martina Schindlerová sa narodila v Bratislave do silne veriacej katolíckej rodiny, kde vyrastala spolu s ďalšími troma súrodencami. „V trojizbovom byte sme mali všetci jednu detskú izbu, čo prispelo k tomu, že sme potom všetci skoro odišli žiť samostatne,“ smiala sa v rozhovore v relácii NA SCÉNE.

To, že počas detstva nežili v úplnom komforte, ju podľa nej naučilo väčšej životaschopnosti. „My sme to neriešili, že by sme mali mať väčší byt, jednoducho sme žili tak, ako to bolo,“ uviedla Martina. K spevu inklinovala už od detstva. Talent podľa nej zdedila po babičke, ktorá spievala v zbore v kostole.

Foto: TASR

„Mala taký zvonivý, jasný, čistý hlas a myslím si, že ho mám po nej,“ priznala. Už keď bola Martina malá a videla pódium, vždy naň vyšla a predvádzala sa. Ako 13-ročná mala vlastnú skupinu s názvom Prorock a spevácka vášeň ju nakoniec ako 16-ročnú priviedla až na kasting do Superstar. Na finálový večer medzi Bratislavčankou Martinou Schindlerovou a východniarkou Katkou Koščovou si fanúšikovia spomenú aj po 20 rokoch.

Fanúšikovia spali pred ich bytom

„Bol to boj západ verzus východ, ale my dve sme to tak vôbec nepociťovali. Bolo to také vypäté aj rámci celého národa, že ľudia, ktorí za mňa hlasovali, to prežívali viac ako ja,“ hovorí o období, keď kvôli fanúšikom takmer ani nemohla vychádzať z domu.

Článok pokračuje na ďalšej strane: