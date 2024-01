Boleli ju nohy, aj tak všetkých predbehla. Iba štvorročná Češka Zara na Mount Evereste vytvorila rekord

Má len štyri roky a päť mesiacov a už je držiteľkou svetového rekordu. Malá Češka Zara došla až do základného tábora pre výstup na Mount Everest, ktorý sa nachádza vo výške 5 300 metrov nad morom. Stala sa úplne najmladšou ženou na svete, ktorá to kedy dokázala. „Vôbec sme nevedeli, ako to zvládne. Nikdy nezažila takú zimu,“ priznal pre CNN Prima News David Šifra, otec Zary, ktorá prešla do základného tábora neuveriteľných 170 kilometrov.

Čo bolo pre ňu najťažšie? Nič

„Bolo to veľmi ťažké, ale potom sme sa tam zrazu dostali,“ povedala bez problémov Zara. Počas výstupu do základného tábora predbehla stovky ľudí, ktorí vyrážali aj o dve a pol hodiny skôr. „Dali mi vodu aj čokolády a darčeky, ale aj tak som ich všetkých predbehla,“ hovorilo s úsmevom dievčatko, ktoré má české a kanadské občianstvo a s rodičmi momentálne žije v Malajzii.

Jej sedemročný brat Sasha, ktorý sa rovnako dostal do základného tábora, prezradil, že každý deň po škôlke a škole chodia do džungle, kde s otcom prejdú päť až 10 kilometrov. „Preto je silná a zvládla to,“ uviedol hrdý brat. Zara priznala, že ju boleli nohy a bola jej zima, no ani teploty, ktoré dosahovali mínus 25 stupňov Celzia, ju neodradili. Výlet sa jej veľmi páčil a na otázku, čo bolo pre ňu najťažšie, odpovedala s úsmevom: „Nič.“

Vyrastajú inak

Na malú Zaru je hrdý najmä otec, ktorý celú cestu dokumentoval na sociálnych sieťach. „Celková dĺžka pochodu bude po dokončení presahovať 270 kilometrov s prevýšením presahujúcim 20 000 metrov. Podmienky a počasie sú zimné s teplotami hlboko pod bodom mrazu. V základnom tábore 1. januára panoval surový mráz −20 až −25 °C. Zara vystúpila v rámci akcie hneď na niekoľko päťtisícových vrcholov,“ napísal David. Zároveň aj vysvetlil, ako je možné, že Zara je v takej dobre fyzickej kondícii.

