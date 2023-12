Stromček prianí plní želania detí zo sociálne slabších rodín

Tešíme sa na čas s rodinou, tradičné jedlo, koláčiky, rozprávky. Na žiariaci vianočný stromček, pod ktorým nájdeme darček s naším menom a čakáme na ten čarovný moment, kedy si naši najbližší rozbalia balíčky, ktoré sme pre nich prichystali. Nie každý má však takéto vysnívané Vianoce. Projekt Stromček prianí tento rok splní želania 90 deťom zo sociálne slabších rodín v komunitných centrách pod krídlami organizácie Úsmev ako dar.

Projekt, ktorý organizuje spoločnosť GlobalLogic Slovakia v spolupráci s organizáciou Úsmev ako dar, pomáha rodinám v núdzi už od roku 2017. Odvtedy už vďaka tejto konkrétnej aktivite obdarovali 410 detí. Hlavným zámerom projektu je splniť najmenším ich tajné špeciálne priania. Ich úlohou bolo napísať želanie, v ktorom nebude jedlo, teplé čižmy či deka, ale čosi výnimočné, po čom potajomky dlho snívajú a možno vôbec neveria, že sa im to naozaj splní.

Foto: GlobalLogic Slovakia

„Mám radosť, že sa zamestnanci GlobalLogic Slovakia do projektu Stromček prianí, aj do našich ďalších projektov, zapájajú oduševnene a s láskou. Teším sa, že sa nám už roky darí plniť menej šťastným deťom vianočné sny. Obdarované sú tak nielen ony, ale vlastne aj my. A čo je na Vianoce dôležitejšie, ako šíriť radosť?“ hovorí Radoslav Dráb z organizácie Úsmev ako Dar.

Hoci organizácii pomáha nielen počas sviatkov množstvo spoločností i jednotlivcov, nikdy to nie je dosť. Aj preto je vianočný čas ideálny na to, aby sme si všetci uvedomili, čo je v živote podstatné a ako by sme dokázali pomôcť tým, ktorí majú v živote menej šťastia.

Špeciálnym prekvapením budú handmade pohľadnice

Okrem vysnívaných darčekov dostanú deti tento rok v rámci projektu Stromček prianí aj ďalšie prekvapenie. Deti zamestnancov spoločnosti GlobalLogic Slovakia pre nich počas mikulášskeho podujatia pripravili originálne vianočné pohľadnice.

Foto: GlobalLogic Slovakia

Do tohtoročnej zbierky sa zapojila aj Monika Jakubová, ktorá pôsobí na pozícii UX Designer: „Do tejto výzvy sa zapájam každoročne. Príde mi to ako správna vec. Na darčeku si dávam vždy záležať a chcem, aby dieťatku urobil radosť. Vždy tiež pribalím nejaký bonus – čiapku, hračku a podobne. Snažím sa to pekne zabaliť a zvyčajne do príprav zapájam aj svoje deti. Buď mi pomáhajú s výberom alebo vytvoria pozdrav, aby bol darček osobnejší a darovaný s láskou.“

Foto: GlobalLogic Slovakia

Pomáhať sa dá celoročne

„Naša spoločnosť dlhodobo spolupracuje s Úsmevom ako dar v oblasti podpory detí zo znevýhodneného prostredia. Vnímame ako nesmierne dôležité, aby mali deti priestor rozvíjať sa a aby mohli byť deťmi, a to bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú. Preto nielen naša spoločnosť, ale predovšetkým naši zamestnanci dlhodobo participujú na rôznych aktivitách a spolu tak pomáhame deťom plniť si sny,“ vysvetľuje Kristína Kertészová, Head of EMEA Country Marketing spoločnosti GlobalLogic.

Foto: GlobalLogic Slovakia

Vianočný stromček prianí a Zbierka školských pomôcok sú v spoločnosti GlobalLogic dve pravidelne sa opakujúce aktivity v spolupráci s Úsmevom ako dar. Tento rok zamestnanci pomáhali aj zvieracím útulkom, podporili zbierku pre Ukrajinu a počas Dňa Zeme čistili okolie Ružínskej priehrady, vodné dielo v Žiline a záhradu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.