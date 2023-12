Po prehratom zápase jej písali, že ju zabijú. Dominika Cibulková prehovorila o tom, ako prekonala nenávisť

Mnohí ľudia majú pocit, že na internete môžu napísať čokoľvek. Svoje o tom vie aj bývalá slovenská tenistka Dominika Cibulková, ktorá pre svoj extravagantný život získala množstvo neprajníkov. Tí ju neustále zaplavujú kritikou a športovkyni dokonca neraz priali smrť. Pre TV Noviny porozprávala o tom, či a ako sa s tým dá vyrovnať.

Nemusí to zvládnuť každý

„Pred 30 rokmi neboli sociálne siete, nebolo to také virálne. Tlak na športovcov nebol až taký veľký,“ hovorí Cibulková, no dodáva, že doba sa však výrazne zmenila. Tlak už nie je vyvíjaný len na známe osobnosti, ale na všetkých bez rozdielu. „Vidím, že mladí dnes žijú Instagramom a sú od neho niekedy až závislí. To ich potom ovplyvňuje,“ vraví. Tento tlak však nemusí zvládnuť každý.

Sama vie, aké to je, keď jej niekto nadáva či dokonca praje smrť. „Boli tam aj správy o tom, že ma zabijú,“ spomína si Dominika Cibulková na vyhrážky po prehratých zápasoch. Prichádzali od tipérov, ktorí na jej zápasoch prehrali peniaze.

Pomohol jej kouč

Bývalá svetová štvorka sa však cez nepríjemné správy a komentáre dokázala preniesť. „Vždy som si vedela zhodnotiť, že mi predsa nepokazí deň niekto, kto ho má zlý a povedal si, že ho ide pokaziť aj niekomu inému,“ konštatovala. To, že si niekto zle stavil, predsa nebol jej problém.

