Hračky sa deťom rýchlo zunujú, najmä tým do troch rokov. Prekvapte ich tento rok radšej tými edukačnými

Deti sú dnes veľa hodín na internete, a tak sa vedia veľmi ľahko dostať k rôznym produktom, po ktorých začnú neodolateľne túžiť. Často ide o drahšie hračky, ktorým však najmladší Slováci venujú v konečnom dôsledku len málo času.

Kým dospelí sa tešia na spoločné rodinné chvíle a dobré jedlo, deti odpočítavajú dni do začiatok Vianoc najmä kvôli darčekom. Na sociálnych sieťach a streamovacích službách dnes ľahko nájdu tipy pre Ježiška. Hračky v reklamách vydávajú pútavé zvuky, farby, upútajú ich pozornosť natoľko, že majú akútnu potrebu vlastniť ich. Dĺžka záujmu dieťaťa o hračku však značne variuje v závislosti od viacerých faktorov. Najmä od veku potomka a jeho záľub. Mladšie deti do troch rokov majú sklon k rýchlejšej obmene hračiek. Školopovinné deti majú záujem o hračky trvácnejší. V prípade elektronických produktov, akými sú napríklad herné konzoly alebo robotické či elektronické hračky, môže byť dĺžka záujmu úzko spätá s technologickými trendmi a pokrokom. Ten je dnes enormne rýchly, a tak drahá hračka často končí po pár týždňoch v zabudnutí.

Zabaví, naučí

Odborníci preto odporúčajú zvážiť nákup edukačných hračiek. Vďaka nim vianočný čas poskytne celej rodine priestor nielen na zábavu, ale aj na podporu vzdelávania. Dobrou správou je, že záujem rodičov o hračky tohto charakteru na Slovensku stúpa. „Ponuku edukačných hračiek neustále rozširujeme. Vnímame trend vyššieho záujmu rodičov o hračky, pri ktorých sa dieťa učí a zabáva zároveň. Pokiaľ má dieťa možnosť vzdelávať sa hravou formou, má väčšinou zvýšenú motiváciu učiť sa a rodičia sú si toho vedomí,“ hovorí majiteľ eshopu preskoly.sk, Peter Skubák.

Nákup edukačných hračiek je dnes najmä v réžii rodiča. Slovenské školy na ne nemajú peniaze.

V prípade, ak sa rozhodnete pre kúpu vzdelávacej hračky, deti do piatich rokov potešia najmä tie, ktoré pomáhajú rozvíjať ich motorické zručnosti. Počas hry s nimi sa deti naučia rozpoznávať tvary, farby, zvuky. Väčšie deti tak rýchlo neomrzia rôzne stavebnice, hlavolamy či puzzle. Vhodné sú tiež stolové hry podporujúce kritické myslenie a rozhodovanie. „Pri výbere konkrétnej hračky je dôležité, aby dokázala dieťa motivovať a nevyvolávala v ňom pocity frustrácie. Je dobré, ak rodič vníma záujmy dieťaťa. Ak ho láka objavovanie prírody, vhodným darčekom môže byť napríklad mikroskop. Obľúbené sú tiež sady pre tvorbu jednoduchých a bezpečných experimentov. Predškolákov potešia interaktívne knižky na učenie abecedy alebo čísiel. Deti do dvoch rokov ocenia hračky do kúpeľa alebo tzv. mäkké hračky s rôznymi textúrami na podporu zmyslového vnímania,“ radí Peter Kačmár z internetového obchodu. Nákup kreatívnych hračiek z dreva navyše poteší aj prírodu.

Výber týchto hračiek je v súčasnosti najmä na pleciach rodiča. „Školy na Slovensku sú, žiaľ, značne finančne poddimenzované, a preto absolútnu väčšinu prostriedkov používajú na nákup učebníc a školských pomôcok. Samozrejme, ak sa podarí vyzbierať prostriedky od rodičov, sponzorov, či z iných zdrojov, k takýmto nákupom zo strany škôl prichádza, avšak nákup hračiek tohto typu je najmä v réžii rodičov,“ dodáva Peter Skubák z eshopu preskoly.sk

Päť dôvodov, prečo darovať edukačnú hračku: Podporujú rozvoj kognitívnych schopností. Rozvíjajú motorické zručnosti. Dodávajú deťom priestor na vyjadrenie kreativity a fantázie. Učia spolupráci a komunikácii. Vytvárajú pozitívny vzťah k učeniu.

Celkovo vzaté, edukačné hračky sú nielen zábavné, ale aj nástrojom na podporu komplexného rozvoja detí. Kombinácia zábavy s učením vytvára ideálne prostredie pre stimuláciu rôznych aspektov ich rastu a vývoja.