Priateľstvo prerástlo do vzťahu. Michal Hudák našiel šťastie pri Lenke, ktorá netušila, že je známy

Obľúbený moderátor a herec v novembri priznal, že sa po 13 rokoch spoločného partnerského vzťahu rozišli s partnerkou Denisou, s ktorou vychovávali syna. „Už niekoľko mesiacov netvoríme pár,“ uviedol pre Nový Čas Michal Hudák, ktorý teraz priznal, že má po ťažkom období opäť dôvod na radosť. Šťastie našiel pri priateľke Lenke, s ktorou sa zoznámili v septembri na hodoch. Oslovila ho aj tým, že netušila, kto Michal je.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/DobreNoviny/photos/a.156666164459097/3077635952362089/?type=3&ref=embed_post

„Práve preto ani pri našom zoznámení a ešte nejaký čas potom, Lenka netušila, kto som a čomu sa venujem. Čo mi mimochodom bolo nesmierne sympatické,“ povedal teraz otvorene pre Nový Čas herec, ktorý prezradil, že Lenka pochádza z Moravy a 20 rokov žije v Anglicku. Už pri zoznámení cítil, že si rozumejú a že budú dobrí priatelia.

Týždňami ale priateľstvo podľa jeho slov prerástlo do vzťahu a aj keď ani jeden z nich nehľadal vážny vzťah, zamilovali sa. „Vesmír to zariadil po svojom a my sme mu za to vďační,“ odkázal Michal Hudák s tým, že sa s partnerkou viac nechcú skrývať.

O rozchode s mamou svojho najmladšieho syna hovoril otvorene a ukázal, že aj po rozchode môžu mať korektný vzťah. „Napriek tomu ostávame milujúcimi rodičmi nášho spoločného syna,“ uzavrel Hudák, ktorý ma opäť dôvod na úsmev.