Lekári na ultrazvuku nespozorovali, že sa narodí bez rúk. Vaneska dokazuje, že nič nie je nemožné

Tehotenstvo bolo bezproblémové, na ultrazvuku vyzeralo, že sa narodí úplné zdravé bábätko. Vaneska sa ale narodila bez rúk. „Prišiel šok. Najprv mi to povedali, potom ukázali,“ spomínala statočná mama, ktorej sa vtedy zrútil svet. Aj keď mnohí očakávali, že sa rodina už nepozviecha, stal sa pravý opak. Rodina z kysuckej Oščadnici urobila všetko preto, aby Vanesa mohla žiť plnohodnotný život. „Treba to brať tak, ako to je. Netreba sa na to pozerať tak, že mám taký hendikep, hentaký... Treba žiť naplno a užívať si každú sekundu,“ prezradila statočná tínedžerka v relácii V siedmom nebi, kde jej splnili sen, ktorý bol pre ňu dovtedy nemožný.

Píše nohami

Ambiciózna Vaneska nie je len obyčajnou tínedžerkou. Napriek tomu, že sa narodila bez rúk, sa venuje alpskému lyžovaniu, a to na takej profesionálnej úrovni, že reprezentovala Slovensko na paralympiáde v Pekingu.

„Pre mňa je to veľký príbeh toho, že keď sa chce, tak sa dá. keď sa človek do niečoho pustí a zahryzne sa, rozhodne sa, že niečo dokáže, tak to dokáže. Tá sila vôle je neskutočne silná,“ povedal moderátor Vilo Rozboril, pred ktorým Vanesa priznala, že jej život nie je jednoduchý, ale robí, čo môže. Pred kamerami ukázala, ako si vie nohami vybaliť tašku, zobrať pero aj písať. Zmieriť sa s tým podľa jej mamy nedá, dá sa s tým iba žiť.

Vaneska má ale množstvo snov a jedným z nich bolo aj šoférovanie auta. Spraviť si vodičský preukaz je pre mnohých bežným míľnikom v živote, no pre niekoho, kto sa narodil bez rúk, to je obrovská výzva. „Strašne si želám, aby to vyšlo,“ povedal Vilo Rozboril, ktorý kontaktoval desiatky autoškôl, ktoré mali preňho tú istú odpoveď – niečo také sa nedá.

